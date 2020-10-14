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الرئيسية | حوادث | عناصر أمنية تحبط عملية للتهجير السري في سلا

عناصر أمنية تحبط عملية للتهجير السري في سلا

عناصر أمنية تحبط عملية للتهجير السري في سلا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 14:10

أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا شخصا يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، وذلك خلال إجهاض عملية للهجرة غير المشروعة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أنه جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ 35 سنة، خلال عملية أمنية بحي "شماعو" بمدينة سلا، وهو في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية.

وقد تم ضبط المعني بالأمر وهو يأوي 14 مواطنا مغربيا من المرشحين للهجرة غير المشروعة بمنزل بالحي نفسه، في أفق الاستعداد لتهجيرهم عبر قارب تقليدي.

عمليات التفتيش المنجزة بمنطقة "قصبة كناوة" الشاطئية، يقول البلاغ، أسفرت عن حجز قارب تقليدي وعلى متنه 11 برميلا يحتوي على 300 لتر من البنزين ومعدات للإنقاذ والملاحة البحرية، يشتبه في تحضيرها لنقل هذه المجموعة من المرشحين للهجرة السرية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، بينما تم إخضاع المرشحين للهجرة السرية لإجراءات البحث التمهيدي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فارس بلا جواد الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 14:32
انا مع الأمن في كولشي الا فهذي خلو الناس تهرب الي لقت فين تهرب راه اللهم البحر ولا عيشة الذل الي عياشنها خصوصا مع حكومة تجار الدين الفاشلين
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