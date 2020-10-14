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الرئيسية | حوادث | يقظة جمركيين تحبط عملية لتهريب "مخدر الشيرا"

يقظة جمركيين تحبط عملية لتهريب "مخدر الشيرا"

يقظة جمركيين تحبط عملية لتهريب "مخدر الشيرا"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 16:40

مكن تفتيش دقيق لحاوية محملة بحجارة موجهة للتصدير نحو الخارج من العثور على كمية كبيرة من المخدرات، وفق ما أورده مصدر جمركي.

وقد حجزت عناصر الجمارك داخل الحاوية 605 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، كانت مدسوسة بعناية داخل كمية من الحجارة تم شحنها على متن حاوية من ضمن 6 حاويات موجهة للتصدير نحو إحدى الدول الأوروبية.

وقد عمد المهربون إلى إخفاء كمية المخدرات المحجوزة عبر حشوها داخل حجارة غير أصلية ومحاولة التمويه بتثبيت مادة الجبص حولها، لكن يقظة العناصر الجمركية أفشلت مخططهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - المهم النتيجة الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 17:35
يقظة او وشاية مجهولة المصدر المهم هي النتيجة اي ضبط الممنوعات فلا نقلل من مهنية و حنكة رجالات الجمارك المغربية
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