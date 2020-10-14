يقظة جمركيين تحبط عملية لتهريب "مخدر الشيرا"

هسبريس من الرباط

مكن تفتيش دقيق لحاوية محملة بحجارة موجهة للتصدير نحو الخارج من العثور على كمية كبيرة من المخدرات، وفق ما أورده مصدر جمركي.

وقد حجزت عناصر الجمارك داخل الحاوية 605 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، كانت مدسوسة بعناية داخل كمية من الحجارة تم شحنها على متن حاوية من ضمن 6 حاويات موجهة للتصدير نحو إحدى الدول الأوروبية.

وقد عمد المهربون إلى إخفاء كمية المخدرات المحجوزة عبر حشوها داخل حجارة غير أصلية ومحاولة التمويه بتثبيت مادة الجبص حولها، لكن يقظة العناصر الجمركية أفشلت مخططهم.