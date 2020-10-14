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الرئيسية | حوادث | سقوط من ورش بناء يُنهي حياة شاب في بلفاع

سقوط من ورش بناء يُنهي حياة شاب في بلفاع

سقوط من ورش بناء يُنهي حياة شاب في بلفاع
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 23:10

لقي عامل بناء مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني لمنزل في طور البناء، على مشارف مركز الجماعة الترابية بلفاع، في إقليم اشتوكة آيت باها.

وكان المفارق للحياة، الذي يبلغ 29 سنة، ويتحدّر من منطقة "مزوضة" بشيشاوة، بصدد مباشرة أشغال بناء قبل أن يفقد توازنه ويسقط أسفل الورش، فأُصيب إصابات بليغة نتيجة قوة ارتطامه بالأرض.

ووضع الضحية تحت العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير منذ حوالي أسبوع، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بنزيف ورضوض وجروح بليغة.

ومباشرة بعد إبلاغها، حضرت إلى مكان الحادث مصالح السلطة المحلية بقيادة بلفاع وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - visiteur الخميس 15 أكتوبر 2020 - 00:27
الله ارحمو مسكين يارب العالمين ويجعل متواه الجنة
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2 - montreal الخميس 15 أكتوبر 2020 - 00:47
رحمه الله شهيد لقمة العيش
هدا خامس واحد في هدا الاسبوع أو الشهر يسقط اثناء مزاولة مهنته
أنا هنا في كندا 16 سنة وأم اسمع بأحد سقط ومات وحتى سقط فقط ولا آصف لكم ضررا العمل في البرد القارص (-20 درجة تحت الصفر) والثلج.
الروح في المغرب لا قيمة لها
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