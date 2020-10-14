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الرئيسية | حوادث | الأمن يفكك لغز "اختفاء" طفل في ظروف غامضة‎

الأمن يفكك لغز "اختفاء" طفل في ظروف غامضة‎

الأمن يفكك لغز "اختفاء" طفل في ظروف غامضة‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 22:17

تفاعلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية كبيرتين، مع نداء نشرته مواطنة على أحد المواقع الإخبارية على شبكة الأنترنيت، تناولت فيه ظروف وملابسات اختفاء ابنها القاصر البالغ من العمر 13 سنة، في ظروف مشكوك فيها بمدينة طنجة.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة قد بادرت إلى الاتصال بالمرأة المصرحة في الشريط المنشور، واستمعت لها في محضر قانوني وباشرت على ضوء ذلك مجموعة من الأبحاث والتحريات التي مكنت من تحديد مكان وجود الطفل المصرح باختفائه والعثور عليه بمركز للرعاية الاجتماعية بمدينة طنجة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث المنجزة خلصت إلى أن هذه القضية ليست لها أية شبهة جنائية ولا ترتبط بأي دافع إجرامي، بعدما اتضح أن الطفل المصرح باختفائه ضاع من والدته أثناء وجودها بمدينة طنجة وتم العثور عليه مهملا من طرف دورية لشرطة النجدة التي قامت بإحالته على مركز للرعاية الاجتماعية في انتظار تشخيص هويته، خاصة أن الطفل كانت تبدو عليه أعراض نفسية لم تسمح بتحديد مكان سكنه أو التوصل إلى هوية عائلته.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة حاليا إجراءات البحث في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تسليم الطفل المصرح باختفائه إلى والدته بعدما تم العثور عليه في وضع صحي عاديّ وإيوائه بمركز للرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

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