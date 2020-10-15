24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:29
|13:18
|16:26
|18:58
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرق يحصي 329 إصابة بكورونا وحالة وفاة
- جريمة قتل بمراكش
- جامعة تدعو أمزازي إلى تسوية ملف "العرضيين"
- قيمة واردات المشروبات الكحولية تتراجع في المغرب
- رصيف الصحافة: خروقات تشوب تفويت عقارات عمومية بمراكش
معطيات رسمية تتوقع تدهور الوضعية الوبائية نهاية السنة الجارية (5.00)
سجال معاشات البرلمانيين يُظهر القوة السياسية للوسائط الاجتماعية (5.00)
الملك يستفسر وزير الصحة بشأن "اللقاح الصيني" ضد "الفيروس" (5.00)
- المالكي يبدأ تصفية معاشات البرلمانيين عبر "المالية والأمانة العامة" - (101)
- الرمضاني: الأزمي يمارس "التقلاز تحت الجلابة" و"اللعب الصغير" - (73)
- محكمة البيضاء تسمح بتحفيظ "ضاية" وترفض طعون "الحوض المائي" - (40)
- الربابنة يرفضون الإجهاز على "الجمعية" .. و"لارام": يخرقون القانون - (39)
- "الأوقاف" توحّد خطبة الجمعة في مساجد المملكة - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إطلاق رصاصتين لضبط مسلح أحدث فوضى بالبيضاء
أوردت المديرية العامة للأمن الوطني أن مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدارجين بمنطقة أمن الفداء درب السلطان بالدار البيضاء اضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية كان في حالة اندفاع قوية، وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن دورية للشرطة كانت قد توصلت بإشعار حول إحداث المشتبه فيه لحالة من الفوضى بالشارع العام بمنطقة "لاجيروند"، قبل أن يواجه المعني بالأمر عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، وهو ما اضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، قبل إصابة المشتبه فيه برصاصة أخرى على مستوى أطرافه السفلى.
وشدد البلاغ على أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وتوقيفه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
مثل هذا المجرم العقوبة السجنية لن تفيذ معه شيئا ، و يجب على العقل المغربي أن يفكر في عقوبات أخرى لأن السجون لم تعد تنفع مع هؤلاء