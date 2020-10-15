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الرئيسية | حوادث | إطلاق رصاصتين لضبط مسلح أحدث فوضى بالبيضاء

إطلاق رصاصتين لضبط مسلح أحدث فوضى بالبيضاء

إطلاق رصاصتين لضبط مسلح أحدث فوضى بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 14:13

أوردت المديرية العامة للأمن الوطني أن مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدارجين بمنطقة أمن الفداء درب السلطان بالدار البيضاء اضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية كان في حالة اندفاع قوية، وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن دورية للشرطة كانت قد توصلت بإشعار حول إحداث المشتبه فيه لحالة من الفوضى بالشارع العام بمنطقة "لاجيروند"، قبل أن يواجه المعني بالأمر عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، وهو ما اضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، قبل إصابة المشتبه فيه برصاصة أخرى على مستوى أطرافه السفلى.

وشدد البلاغ على أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وتوقيفه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - فرانز كافكا الخميس 15 أكتوبر 2020 - 14:32
دابا هذا غادي يخرج من الحبس و هو يشعر بالفخر و الإعتزاز و النصر و البطولة ... و سيخرج أكثر إجراما و عدوانية .... لأنه واجه قوة الأمن بالسلاح الأبيض و اضطرت السلطة لإستعمال الرصاص من شدة خطورته حسب اعتقاده و مخيلته المريضة ...
مثل هذا المجرم العقوبة السجنية لن تفيذ معه شيئا ، و يجب على العقل المغربي أن يفكر في عقوبات أخرى لأن السجون لم تعد تنفع مع هؤلاء
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35
2 - الملالي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 14:37
تحية إجلال واخلاص لرجال ونساء الأمن وعلى رأسهم السيد المدير العام للامن الوطني سي الحموشي وتحية لهذا الشرطي ونشكره على تدخله في الوقت المناسب. ونوصيهم ان لا تأخذهم رأفة في مثل هؤلاء المجرمين. كما نطلب دائما من إدارة الأمن الموقرة ان تبسط الابحات والمسطرة لرجال الامن الذين يقومون بهذا التدخل.
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21
3 - nabil الخميس 15 أكتوبر 2020 - 14:38
شكرا للرجال الشرطة المغربية والله يحفظكم وينصركم على هؤلاء الاوباش المجرمين , وتحية لمقدم الشرطة المتفاني في خدمته,
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17
4 - حسن الخميس 15 أكتوبر 2020 - 14:39
بدانا نسمع كثيرا عن اطلاق الرصاص من طرف رجال الامن اتمنى ان يكون هذا مقننا
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-26
5 - التربية نعمة. الخميس 15 أكتوبر 2020 - 14:44
مجرم تسبب في الفوضى, حاول ايذاء الناس, رجال الشرطة.. النظام العام.. ماذا جنينا من وراءه؟ خسارة رصاصتين من رصاص الشرطة, سيارة اسعاف من اموال المغاربة, ليلة في المستعجلات في مستشفى المغاربة.. منحه سرير في حين ان هناك مغربيا اخر يستحق ذلك السرير وتلك العناية الطبية لكن للاسف لم يجده.. لماذا لم يتم فقط قتله؟ اطلاق رصاصة في جمجمته وتعليق جسمه هناك؟
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30
6 - mansour الخميس 15 أكتوبر 2020 - 14:54
الشكر موصول للأمن الوطني في التصدي بحزم لقطاع الطرق كما اتمنى ان تكون حملات تمشيطية وإعتقالات للوصول الى اكبر عدد من المجرمين الخارجين عن النظام العام ويحملون اسلحة في تهديد مباشر للسلامة المواطنين وتعريضهم للخطر وشكرا
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7
7 - مواطن من الدارالبيضاء الخميس 15 أكتوبر 2020 - 15:05
ماذا تنتظر وزارة الداخلية وإدارة الأمن بعد هذا التسيب الأمني الذي وصلت إليه أحياء العاصمة الاقتصادية. هل ينتظرون حتى يقتحم عليهم المجرمون السجون وولايات الأمن.. لماذا لا يستعين والي الدارالبيضاء بالقوات المسلحة وانزالها في كل الاحياء. أليست له سلطة في ارساء الأمن؟؟
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