إطلاق رصاصتين لضبط مسلح أحدث فوضى بالبيضاء

هسبريس من الرباط

أوردت المديرية العامة للأمن الوطني أن مقدم شرطة يعمل بالفرقة المتنقلة للدارجين بمنطقة أمن الفداء درب السلطان بالدار البيضاء اضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية كان في حالة اندفاع قوية، وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، أن دورية للشرطة كانت قد توصلت بإشعار حول إحداث المشتبه فيه لحالة من الفوضى بالشارع العام بمنطقة "لاجيروند"، قبل أن يواجه المعني بالأمر عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، وهو ما اضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، قبل إصابة المشتبه فيه برصاصة أخرى على مستوى أطرافه السفلى.

وشدد البلاغ على أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وتوقيفه، قبل أن يتم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.