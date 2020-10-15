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الرئيسية | حوادث | قاصر وشريكته يحتالان على شركة سياحية بتطوان

قاصر وشريكته يحتالان على شركة سياحية بتطوان

قاصر وشريكته يحتالان على شركة سياحية بتطوان
هسبريس من تطوان
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 23:48

أوقفت عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان قاصرا وشريكته للاشتباه في تورطهما في عملية نصب واحتيال على شركة للقطاع السياحي، من خلال سرقة بطاقة بنكية تابعة للشركة.

وحسب مصدر هسبريس، فإن عملية توقيف المعني بالأمر، الذي يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية، جاءت بعد رصد وتتبع تحركاته، ليتم اقتياده إلى مخفر الشرطة من وسط مقهى بمدينة تطوان، بينما جرى توقيف شريكته بمدينة طنجة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الموقوف عمد إلى استعمال البطاقة البنكية للشركة في أداء أثمنة منتوجات من المراكز التجارية بمدينة طنجة، وأداء فواتير المطاعم، بما مجموعه 10 ملايين سنتيم خلال شهر واحد فقط.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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