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كُتّاب وآراء
شاب ينهي حياته شنقا بمنزل أسرته في القصر الكبير
أقدم شاب بحي المناكيب بمدينة القصر الكبير، اليوم الخميس، على وضع حد لحياته بعدما لف حبلا حول عنقه بسطح منزل أسرته.
الهالك، البالغ من العمر 36 سنة، كان يعمل نادلا بالحفلات، متزوج وأب لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات. وقال مقربون منه إنه لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية، لكنه كان يمر من أزمة مالية حادة.
وقد حلت بمكان الحادث عناصر أمنية من الشرطة العلمية والسلطة المحلية، حيث تم فتح تحقيق حول أسباب وملابسات الواقعة، فيما جرى نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.