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الرئيسية | حوادث | شاب ينهي حياته شنقا بمنزل أسرته في القصر الكبير

شاب ينهي حياته شنقا بمنزل أسرته في القصر الكبير

شاب ينهي حياته شنقا بمنزل أسرته في القصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 16:20

أقدم شاب بحي المناكيب بمدينة القصر الكبير، اليوم الخميس، على وضع حد لحياته بعدما لف حبلا حول عنقه بسطح منزل أسرته.

الهالك، البالغ من العمر 36 سنة، كان يعمل نادلا بالحفلات، متزوج وأب لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات. وقال مقربون منه إنه لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية، لكنه كان يمر من أزمة مالية حادة.

وقد حلت بمكان الحادث عناصر أمنية من الشرطة العلمية والسلطة المحلية، حيث تم فتح تحقيق حول أسباب وملابسات الواقعة، فيما جرى نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - said الخميس 15 أكتوبر 2020 - 16:32
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إن لله وإن إليه راجعون
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2 - nabil الخميس 15 أكتوبر 2020 - 16:33
الانتحار من أقبح الكبائر، لكن عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافراً إذا كان مسلماً يصلي معروفاً بالإسلام موحداً لله عز وجل مؤمناً به سبحانه وبما أخبر به، ولكنه انتحر لأسباب إما مرض شديد وإلا جراحات شديدة وإلا أشباه ذلك من الأعذار. فهذا الانتحار منكر وكبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يخرج به من الإسلام، إذا كان مسلماً قبل ذلك لا يخرج بالانتحار من الإسلام بل يكون تحت مشيئة الله  كسائر المعاصي، إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة بإسلامه وتوحيده وإيمانه وإن شاء ربنا عذبه في النار على قدر الجريمة التي مات عليها وهي جريمة القتل، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة، فينبغي لاسرته أن تدعو له كثيراً وأن ترحم عليه كثيراً، وتصدق عنه كثيراً لعل الله يلطف به ولعل الله يرحمه إذا كان مسلماً، أنسأل الله السلامة والعافية.
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