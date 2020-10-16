تجارة المشروبات الكحولية تطيح بمهاجر في مراكش

ابراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الخميس، مهاجرا ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، للاشتباه في تورطه في تجارة الخمور.

وكان المعني موضوع شكاوى ساكنة بـ"ديور مرجان" بمقاطعة جليز، بشأن سلوكياته المشبوهة، ما جعل عناصر الشرطة القضائية تطلق تحريات بخصوصه، أكدت فرضيتها حول تعاطيه تجارة الخمور بدون ترخيص.

وأفضت الحراسة السرية التي أخضع لها هذا المهاجر إلى ضبطه متلبسا بحيازة مجموعة من قنينات الجعة، أقر بحيازتها بغرض ترويجها.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمكان إقامة الموقوف، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مراكش، عن حجز قنينات إضافية من الجعة وخمور أخرى لفائدة البحث.

ووضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، لغاية البحث الأولي، في انتظار تقديمه أمام أنظار العدالة.