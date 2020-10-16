ضرب مُفضٍ إلى الموت يورط شقيقيْن في تارودانت‬

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بتارودانت، بتنسيق مع نظيرتها ضمن الأمن الإقليمي لأسفي، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 19 و26 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطيرة.

وأورد مصدر أمني أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى دخول الضحية في خلاف مع المشتبه فيهما أثناء تواجدهم في منزل في طور البناء بحي "المعديات" بمدينة تارودانت، قبل أن يقوم أحدهما بترصده فور مغادرته المنزل وتعريضه لاعتداء جسدي باستعمال عصا خشبية، الأمر الذي تسبب في وفاته بالمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير، الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي رفقة شقيقه، قبل أن يتم توقيفهما بمنطقة "الصويرية" ضواحي مدينة آسفي، بعد تنسيق بين مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، ليتم تسليمهما لفرقة الشرطة القضائية المشرفة على البحث بمدينة تارودانت.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف كافة ظروف وملابسات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.