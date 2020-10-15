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الرئيسية | حوادث | رجل يستغل مرض زوجته بالصرع لاستخراج "كنز"

رجل يستغل مرض زوجته بالصرع لاستخراج "كنز"

رجل يستغل مرض زوجته بالصرع لاستخراج "كنز"
هسبريس من خريبكة
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 18:50

تمكنت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة بولنوار، بإقليم خريبكة، من توقيف شخصين كانا يحاولان استخراج كنز مزعوم بأحد دواوير أولاد إبراهيم بقيادة بئر مزوي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك الملكي تلقت إخبارية حول إقدام رجل على استغلال هذيان زوجته خلال نوبات الصرع التي تنتابها بين الفينة والأخرى، من أجل تحديد مكان كنز مفترض ومحاولة استخراجه، مستعينا في ذلك بـ"بفقيه".

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي ببولنوار، تحت إشراف قائد سرية خريبكة، ترصّدت تحرّكات المستهدفيْن في وقت متأخر من الليل، ليتم توقيفهما مباشرة بعد شروعهما في الحفر، وذلك بحضور الزوجة المريضة.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الأبحاث أشارت إلى أن الموقوف كان يستغل أوقات إصابة زوجته بالصرع، معتقدا أنها متلبّسة بالجن وقادرة على النطق بأماكن تواجد الكنوز، ما دفعه إلى التنسيق مع أحد "الفقهاء" بهدف استخراج الثروات الباطنية والاغتناء من عائداتها.

وبتعليمات من النيابة العامة، تمت إحالة الزوجة على المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة لتلقي العلاجات، فيما جرى وضع زوجها و"الفقيه" رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث، من أجل تقديمهما أمام القضاء ومتابعتهما حسب المنسوب إليهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 19:22
بما أن الجنّ أخبرهما بمكان الكنز فلماذا لم يخبرهما بأن الدرك الملكي يتربص بهما، يظهر أن سلطة المخزن أقوى من سلطة العفاريت
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