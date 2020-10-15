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الرئيسية | حوادث | ‪كحول طبي يقتل عشرة أشخاص بتطوان وشفشاون‬

‪كحول طبي يقتل عشرة أشخاص بتطوان وشفشاون‬

‪كحول طبي يقتل عشرة أشخاص بتطوان وشفشاون‬
أيوب صدور من تطوان
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:05

سجلت مدينة تطوان وفاة سبعة أشخاص في حادث مأساوي جراء تناول مادة الكحول الطبي على هامش ليلة خمرية بأحد الأحياء الشعبية.

ووفق مصادر هسبريس فإن الضحايا تقاطروا على مصلحة الإنعاش بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل، قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة في ظروف غامضة، وسط حيرة الأطر الصحية والطبية.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأمر يتعلق بـ7 أشخاص عمدوا إلى تناول كحول طبي عالي التركيز (96) وقابل للاشتعال، اشتروه من َمحل متخصص في بيع مواد التجميل، وظهرت عليهم أعراض مغص حاد وقيء وتدهور في الحالة الصحية، ليسقطوا تباعا بعدها.

وقالت مصادر متطابقة إن الضحايا السبعة كانوا رفقة جليس ثامن لم يحتس المشروب الكحولي، وهو الذي قاد المحققين إلى المحل الذي اقتنوا منهم هذه المادة الطبية، لتبدأ تحريات كللت بتوقيف شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الفاجعة.

وفي وقت تواصل عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان تحقيقاتها في الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمت إحالة جثامين المفارقين للحياة على مصلحة الطب الشرعي قصد التشريح؛ بينما الواقعة المسجلة بتطوان عرفها إقليم شفشاون، عقب مصرع ثلاثة أشخاص أمس الأربعاء في حادث مماثل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مواطنة تحب بلدها الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:13
لا حول ولا قوة إلا بالله ، إنا لله وإنا إليه راجعون
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46
2 - texas الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:15
انا لله وانا اليه راجعون، نطلب من الله ان يغفر لهم ونتمنى أن ينشر الخبر على نطاق واسع حتى يستفيد منه الشباب لكي لا يقعوا في نفس الخطاء ،اللهم ارزقنا حسن الخاتمة .
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63
3 - مشكل...! الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:20
هذا الجيل الصاعد ضاع أمله في السكن القصديري و الهشاشة الاجتماعية . الوالدين عياو ...و السبب الرئيسي هو الهجرة إلى المدينة التي تتطلب الكثير من المصاريف... الأبوين ظنوا انهما يلتحقون
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-25
4 - salina الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:20
واش الكحول الطبي اصلا هو باش كنعقمو ؟؟؟؟والله ارحم لي ماتو ويغفر لنا ولهم .......الدافع تهور ولا طيش ولا هروب من الواقع المرير غياب ديور الشباب ومكتبات ومنتزهات وخزانات البلدية وملاعب القرب لم تلبي رغبة الشباب للاسف كيفكرو فالتقتصاد والنفسية ديال المسكين والفقير ماكين لي يفكر له وحتى مايسمى بالجمعيات غير اسم لامحل له من الاعراب وهذا يحز في النفس
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30
5 - عروبي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:25
يجب توعية الناس و خصوصا الشباب بأنّ الكحول الطبي ليس هو الكحول الذي ينتج طبيعيا عن عملية تخمير العنب أو النشا أو كل ما يحتوي على السكر ... الكحول أنواع و الكحول الطبي خطير و سام جداً
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22
6 - MOUISSA الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:26
سابقة من نوعها هل هو إنتحار جماعي لمسرع عشرة يذكرني بما يقع في أمريكا يعني les sectes لا أعرف شرحها باللغة العربية أشخاص دفعة واحدة في تطوان و تلاتة أخرين في مدينة شفشاون و كيف يسمح لبائع مواد التجميل بيع تلك المادة الطبية الخطيرة لأشخاص لا علاقة لهم بالميدان الصحي
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8
7 - سمير الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:27
المغاربة مابقاوش كفاوهم المنكرات العاديين لي كا يديروا.فاتوا الشراب ودازوا كاع شربوا كحول طبي.زربانين على الجنة.هادي هي طريقها.يلاه زيدوا ديروا مزال فالمنكرلت باش تزيدوا تقربوا كثر وكثر
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-27
8 - ابو انس الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:32
اللهم لا شماتة الله يرحمهم و يغفر لهم ولكن المغرب خاصو يتفورماطا من جديد و تعاود ليه الهيكلة لان هادشي بزاف غادي و يتكاثر الله يلطف بينا و صافي
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8
9 - The lord of my self الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:36
ربما رائحة لانكول هي التي منعت من ذكر أن كورونا هي سبب الوفاة كما تعودت المستشفيات هذه الأشهر.
اللهم ارحمهم و تجاوز عنا و عنهم
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5
10 - القرشي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:45
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 96 وما ادراك ما 96 هذا المشروب الكحولي القاتل مثله مثل الماء القاطع ويجب على المسؤولين وخصوصاً الأمن والمعنيين بالأمر في حقوق المستهلك بأن ينقدوا فءة كثيرة من الفءات العمرية وليس الشباب فقط من هذا السم الذي يباع ليس فقط عند محلات التجميل وإنما يباع هو وانبوب اللصق الذي يستعمل في إصلاح الدرجات ((السلسيون)) وexta و الببيلا اي الكحلة وغيرها من سموم تذمر العقل والله شاهذ على ما أقول أن جل الشباب الذي يتعاطى لهذه السموم ان 80٪منهم فقدوا عقولهم ولكي لا نغطي الشمس بالغربال أوجه انتقاذي للأمن الناءم عن هؤلاء الباءعين المدمريين الذين يبيعون سمومهم بعلانية؟؟؟؟؟!!!!!!
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10
11 - ملاحظ الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:50
الكحول الطبي 96% قابل للإشتعال في رمشة عين. ربما فاش شربوه شعلت العافية داخل معدتهم. الله يرحمهم ويدخلهم إلى الجنة ويباعد عليهم النار ويصابر أهلهم
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5
12 - احمد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 20:59
هذه هي نتائج الافعال الذميمة لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
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-2
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