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كُتّاب وآراء
كحول طبي يقتل عشرة أشخاص بتطوان وشفشاون
سجلت مدينة تطوان وفاة سبعة أشخاص في حادث مأساوي جراء تناول مادة الكحول الطبي على هامش ليلة خمرية بأحد الأحياء الشعبية.
ووفق مصادر هسبريس فإن الضحايا تقاطروا على مصلحة الإنعاش بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل، قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة في ظروف غامضة، وسط حيرة الأطر الصحية والطبية.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأمر يتعلق بـ7 أشخاص عمدوا إلى تناول كحول طبي عالي التركيز (96) وقابل للاشتعال، اشتروه من َمحل متخصص في بيع مواد التجميل، وظهرت عليهم أعراض مغص حاد وقيء وتدهور في الحالة الصحية، ليسقطوا تباعا بعدها.
وقالت مصادر متطابقة إن الضحايا السبعة كانوا رفقة جليس ثامن لم يحتس المشروب الكحولي، وهو الذي قاد المحققين إلى المحل الذي اقتنوا منهم هذه المادة الطبية، لتبدأ تحريات كللت بتوقيف شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الفاجعة.
وفي وقت تواصل عناصر الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان تحقيقاتها في الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تمت إحالة جثامين المفارقين للحياة على مصلحة الطب الشرعي قصد التشريح؛ بينما الواقعة المسجلة بتطوان عرفها إقليم شفشاون، عقب مصرع ثلاثة أشخاص أمس الأربعاء في حادث مماثل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
اللهم ارحمهم و تجاوز عنا و عنهم