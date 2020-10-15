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الرئيسية | حوادث | توقيف متورطين في "اعتداء جنسي" على حامل

توقيف متورطين في "اعتداء جنسي" على حامل

توقيف متورطين في "اعتداء جنسي" على حامل
هسبريس من الرباط
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 22:10

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، زوال الخميس، ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية العديدة؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاحتجاز والاعتداء الجنسي المقرون بالعنف، والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والمشاركة.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش توصلت، مساء الأربعاء، بشكاية من سيدة حامل تتهم فيها زوجها، الذي تجمعها به مشاكل أسرية وصلت إلى مسطرة الطلاق، بإرغامها على مرافقته على متن سيارة خاصة واحتجازها بإحدى الشقق السكنية، قبل تعريضها لاعتداء جنسي تحت الإكراه، متبوع بالإيذاء العمدي والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وقص شعرها بالعنف، وذلك بمشاركة اثنين من أصدقائه، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

المصدر ذاته أوضح أن الأبحاث والتحريات الفورية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية أسفرت عن توقيف الزوج المشتبه فيه، وكذا الشخصين اللذين يشتبه في مشاركتهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم إيداع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه عناصر الشرطة القضائية وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد دوافعها وخلفياتها الحقيقية.

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