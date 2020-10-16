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الرئيسية | حوادث | رصاصتان لتوقيف مبحوث عنه بمدينة الدار البيضاء‎

رصاصتان لتوقيف مبحوث عنه بمدينة الدار البيضاء‎

رصاصتان لتوقيف مبحوث عنه بمدينة الدار البيضاء‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 13:02

وجد مقدم شرطة يعمل ضمن فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء نفسه مضطرا لاستعمال سلاحه الوظيفي، بشكل تحذيري، خلال تدخل أمني لتوقيف شخص قاوم عناصر الشرطة وعرض أمنها وسلامتها الجسدية لخطر جدي، بمشاركة عدد من الأشخاص من معارفه.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن دورية للشرطة القضائية كانت قد انتقلت إلى حي الألفة بمنطقة الحي الحسني من أجل توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 24 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع عدة مذكرات للبحث لتورطه في ارتكاب جرائم مقرونة بالعنف.

وأبدى المعني بالأمر مقاومة عنيفة لعناصر الشرطة، مدعوما بعدد من أقربائه ومعارفه، يقول البلاغ، وهو الأمر الذي تسبب في تعرض مقدم شرطة من عناصر الدورية لإصابة جسدية اضطرته لاستعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، مكنتا من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيه.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل تحديد هوية باقي المتورطين في هذا الاعتداء في أفق توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.

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