شرطة المهدية تفشل محاولة بحرية للهجرة السرية

هسبريس من الرباط

أفلحت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية بمدينة القنيطرة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، في إجهاض عملية للهجرة غير النظامية.

المديرية العام للأمن الوطني أفادت في بلاغ لها، توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، بأنه تم على إثر هذا التدخل الأمني توقيف 26 مرشحا للهجرة، من بينهم خمس نساء، إحداهن حامل.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم أثناء استعدادهم لتنفيذ عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية انطلاقا من الشريط الساحلي للمدينة، يضيف البلاغ، موردا أن عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز قاربين تقليديين ومحرك بحري، علاوة على مجموعة من البطاريات وجهاز لتحديد المواقع وخمس حاويات تحتوي على 200 لتر من المحروقات. ‏‎

وقد تم إخضاع الأشخاص المضبوطين لإجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وأورد البلاغ أن الأبحاث والتحريات ما زالت جارية بغرض توقيف المنظمين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.