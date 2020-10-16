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الرئيسية | حوادث | ادعاء زائف باختطاف قاصر يوقف امرأة بتارودانت

ادعاء زائف باختطاف قاصر يوقف امرأة بتارودانت

ادعاء زائف باختطاف قاصر يوقف امرأة بتارودانت
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 20:10

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تارودانت من توقيف سيدة تبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في تسجيل ونشر مقطع صوتي يتضمن معطيات مغلوطة وادعاءات كاذبة حول محاولة اختطاف طفل قاصر من قبل مجهولين.

وأورد مصدر أمني أن مصالح الشرطة قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط صوت ادعت صاحبته أن مستعملي سيارة سوداء اللون مجهولة النوع والترقيم حاولوا اختطاف طفل قاصر بحي "سيدي بلقاس" بمدينة تارودانت، وأنه تعذر عليهم ذلك بسبب تدخل المارة من أجل تخليص الضحية المفترضة.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن التوصل إلى أن المعطيات الواردة في هذا التسجيل الصوتي لا أساس لها من الصحة، وأنها تتضمن أخبارا زائفة، وذلك قبل أن يتم تشخيص هوية صاحبة التسجيل وتوقيفها، وفقا للمصدر ذاته.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها لإجراءات البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والخلفيات التي تقف وراء تسجيل وبث هذا الخبر الزائف الذي من شأنه المساس بشكل جدي وخطير بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

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