حجز زهاء 5 أطنان من "مخدر الشيرا" في المحمدية

هسبريس من الرباط

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز أربعة أطنان و967 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

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