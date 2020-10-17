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كُتّاب وآراء
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حجز زهاء 5 أطنان من "مخدر الشيرا" في المحمدية
السبت 17 أكتوبر 2020 - 11:05
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز أربعة أطنان و967 كيلوغرام من مخدر الشيرا.
التفاصيل قريبا..