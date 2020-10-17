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الرئيسية | حوادث | أمن مكناس يوقف متورطين في ترويج المخدرات‎

أمن مكناس يوقف متورطين في ترويج المخدرات‎

أمن مكناس يوقف متورطين في ترويج المخدرات‎
هسبريس من الرباط
السبت 17 أكتوبر 2020 - 14:30

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح السبت، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية؛ للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة مكناس، مباشرة بعد وصولهم على متن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 2543 قرصا مخدرا من نوع "إكستازي وريفوتريل" وجرعات من مخدر الكوكايين، علاوة على سلاح أبيض وهواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وفق ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و22 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

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