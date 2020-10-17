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كُتّاب وآراء
التغرير بقاصر يوقع خمسينيا في قبضة الأمن بطنجة
أوقفت عناصر الأمن بمدينة طنجة شخصا يبلغ من العمر 57 سنة، بمنطقة خلاء بالقرب من حي "مسنانة"، متلبسا بالتغرير واستدراج فتاة قاصر ومحاولة هتك عرضها.
ووفق إفادة مصدر أمني لهسبريس، فإن مصالح الأمن توصلت بإشعارات من عدد من المواطنين الذين اشتبهوا في الشخص المعني عندما كان يحاول استدراج القاصر البالغة من العمر 12 سنة، بمنطقة خلاء قرب حي مسنانة.
وأوضح المصدر ذاته أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه حاول استدراج الفتاة القاصر بتسليمها مبلغ 40 درهما، "قبل أن تتدخل دوريات الشرطة وتلقي عليه القبض".
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.