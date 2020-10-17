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الرئيسية | حوادث | التغرير بقاصر يوقع خمسينيا في قبضة الأمن بطنجة

التغرير بقاصر يوقع خمسينيا في قبضة الأمن بطنجة

التغرير بقاصر يوقع خمسينيا في قبضة الأمن بطنجة
هسبريس من طنجة
السبت 17 أكتوبر 2020 - 16:20

أوقفت عناصر الأمن بمدينة طنجة شخصا يبلغ من العمر 57 سنة، بمنطقة خلاء بالقرب من حي "مسنانة"، متلبسا بالتغرير واستدراج فتاة قاصر ومحاولة هتك عرضها.

ووفق إفادة مصدر أمني لهسبريس، فإن مصالح الأمن توصلت بإشعارات من عدد من المواطنين الذين اشتبهوا في الشخص المعني عندما كان يحاول استدراج القاصر البالغة من العمر 12 سنة، بمنطقة خلاء قرب حي مسنانة.

وأوضح المصدر ذاته أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه حاول استدراج الفتاة القاصر بتسليمها مبلغ 40 درهما، "قبل أن تتدخل دوريات الشرطة وتلقي عليه القبض".

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - قمة المذلة !! السبت 17 أكتوبر 2020 - 16:56
هذا يستحق كل أنواع العذاب بما فيه اﻻخصاء ، واﻻشغال الشاقة أو اﻻعدام !! الله وحده يعلم كم من مرة افلت من العقاب !! هل هذا الوحش ينطبق عليه اﻻنسان ...حتى يتكلم البعض عن حقوق. .. ..!
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25
2 - Amaghrabi السبت 17 أكتوبر 2020 - 16:57
ضراحة كنت اسمع منذ شبابي ان جبالة يحبون الغلمان مع احتراماتي لاخواني الكرام جبالة لانه بكل تاكيد هي ظاهرة عالمية وبالتالي فمرضى النفوس في كل بقع العالم,والان اسمع كل مرة عن اغتتصاب القاصرين في طنجة وبالتالي فمن سمع ما سمعت عن اخواني الطنجويين ربما سيعتقد ان ذلك حقا تؤكده هذه الشهور الاخيرة التي نسمع فيها هذه الافعال الشيطانية الخبيثة.وصراحة هي مسؤولية الاسرة اولا قبل ان تكون مسؤولية الامن
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3
3 - احلام السبت 17 أكتوبر 2020 - 16:59
هي مال هاد طنجة كتر فيها هاد الهم الكحل يا ربي سلامة!!!! و تانيا بعد شافوه ناس يدخلو داك ساعة و في نفس الوقت يتصلو بالبوليس ماشي مخلين ولد الحرام غادي و هم لم يحركو ساكنا.... لنفترض ان الشرطة كون تعطلت شوية واش كانو غادين يخليوه يدير فيها ما بغى و هما يشوفو...!!!! الحاصول اللي عندو شي وليداتك يحضيهم و الله يحفظ الجميع
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6
4 - فارس بلا جواد السبت 17 أكتوبر 2020 - 17:07
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا القصاص القصاص الي بغيتو البلاد تصلح
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3
5 - الملالي السبت 17 أكتوبر 2020 - 17:14
لو عجل بإعدام مغتصب المرحوم الطفل عدنان والله ما تعمد اي مجرم او قاتل في اغتصاب اي طفل. لكن مادام المغتصب في السجن ياكل ويشرب ويطالب بحقوقه وعائلته تبحث ان أقوى محام في البلاد. كما أنه يعلم جيدا ببعض الجمعيات في مؤازرته. فلهذا نسمع كل يوم بالاغتصاب والقتل والسرقة وبجميع انواع الجرام
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