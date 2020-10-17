حجز طن من "الشيرا" في سواحل المضيق وأصيلة‎

هسبريس من الرباط

أفاد مصدر عسكري بأن عناصر خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية تمكنت، في وقت مبكر من صباح السبت، من إجهاض محاولتين لتهريب مخدرات إثر مطاردة زورقين من نوع Go-fast قبالة سواحل المضيق وأصيلة.

المطاردة، وفق المصدر ذاته، دفعت المعنيين إلى إلقاء حمولاتهم في البحر، قبل أن يفروا بسرعة عالية نحو وجهة مجهولة.

وتمكنت عناصر خفر السواحل، إثر ذلك، من حجز 31 رزمة من الشيرا، تزن في مجملها ما قدّر بطنّ واحد. كما تم تسليم الشحنة المسترجعة إلى الدرك الملكي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.