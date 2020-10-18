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الرئيسية | حوادث | ميكانيكي يتورط في "هتك عرض قاصر" ببلفاع

ميكانيكي يتورط في "هتك عرض قاصر" ببلفاع

ميكانيكي يتورط في "هتك عرض قاصر" ببلفاع
هسبريس من أكادير
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 07:20

أمرت النيابة العامة باستئنافية أكادير بإيداع ميكانيكي السجن المحلي بآيت ملول، في انتظار عرضه على أنظار قاضي التحقيق، وذلك لتورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك عرضه تحت التهديد.

وفي تفاصيل الواقعة اتهم قاصر، يبلغ عمره 15 سنة، مشغله الميكانيكي باستدراجه نحو ضيعة فلاحية، في الجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، وهتك عرضه تحت التهديد، قبل أن يُخبر والديه بالواقعة.

وتقدم والد الطفل بشكاية لدى المصالح الدركية بالمركز الترابي بلفاع، حيث تم توقيف المشتبه فيه وإخضاعه لتحقيق أولي، كما تم الاستماع إلى الضحية بحضور والده، قبل عرض الميكانيكي، في حالة اعتقال، على أنظار الوكيل العام بأكادير.

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