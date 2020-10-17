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الرئيسية | حوادث | رفع "راية داعش" على بناية يوقف شابا في اشتوكة

رفع "راية داعش" على بناية يوقف شابا في اشتوكة

رفع "راية داعش" على بناية يوقف شابا في اشتوكة
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 17 أكتوبر 2020 - 21:19

أوقفت مصالح القيادة الإقليمية لمديرية مراقبة التراب الوطني باشتوكة آيت باها، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي، اليوم السبت، شخصا في دوار "أوخريب" بالجماعة الترابية بلفاع؛ وذلك إثر رفعه علم تنظيم "داعش" فوق بناية وسط المدشر.

ووفق شهود عيان فقد تسبّبت الواقعة في تجمهر عدد من المواطنين لمعاينتها، قبل أن تنتقل مختلف السلطات، المحلية والأمنية ومصالح مراقبة التراب الوطني، إلى مكانها، حيث تم حجز "الراية المرفوع" وتوقيف المعني بالأمر.

وفيما باشرت المصالح الأمنية المختصة تفتيشا دقيقا لمنزل الموقوف، تم نقله إلى المركز الترابي للدرك الملكي ببلفاع، حيث يتم إخضاعه لتحقيق معمق للكشف عن خلفيات ودوافع رفعه راية التنظيم الإرهابي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - جميل الأمزون السبت 17 أكتوبر 2020 - 21:39
لا بد أنه مريض نفسانيا، الفقر ،البطالة وقلة المعرفة سبب كل المصاءب. متأكد أنه لا يعرف ما تقترفه يداه. فهناك من يضع حبلا حول عنقه وهناك من يبحث عن طريقة أخرى للتخلص من نفسه.
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-7
2 - Moujane السبت 17 أكتوبر 2020 - 21:59
السؤال هو من أين له العلم ؟ من أين حصل على العلم ؟
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