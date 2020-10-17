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كُتّاب وآراء
رفع "راية داعش" على بناية يوقف شابا في اشتوكة
أوقفت مصالح القيادة الإقليمية لمديرية مراقبة التراب الوطني باشتوكة آيت باها، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي، اليوم السبت، شخصا في دوار "أوخريب" بالجماعة الترابية بلفاع؛ وذلك إثر رفعه علم تنظيم "داعش" فوق بناية وسط المدشر.
ووفق شهود عيان فقد تسبّبت الواقعة في تجمهر عدد من المواطنين لمعاينتها، قبل أن تنتقل مختلف السلطات، المحلية والأمنية ومصالح مراقبة التراب الوطني، إلى مكانها، حيث تم حجز "الراية المرفوع" وتوقيف المعني بالأمر.
وفيما باشرت المصالح الأمنية المختصة تفتيشا دقيقا لمنزل الموقوف، تم نقله إلى المركز الترابي للدرك الملكي ببلفاع، حيث يتم إخضاعه لتحقيق معمق للكشف عن خلفيات ودوافع رفعه راية التنظيم الإرهابي.