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كُتّاب وآراء
تفكيك شبكة لتنظيم الهجرة غير المشروعة بالداخلة
أفلحت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الداخلة، اليوم الأحد، من توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه تم توقيف المشتبه فيهم، المتراوحة أعمارهم بين 17 و46 سنة، وذلك بوسط مدينة الداخلة.
الأبحاث والتحريات أوضحت أن المعنيين بالأمر متورطون في تنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، تم إجهاضها صباح نفس اليوم وتوقيف اثنين من المرشحين للمشاركة فيها، يبلغان من العمر 20 و32 سنة، بإحدى قرى الصيد البحري ضواحي نفس المدينة.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز قارب تقليدي موصول بعربة جر، فضلا عن حجز محركين للملاحة البحرية ومجموعة من البراميل التي تحتوي على 60 لترا من الوقود، كانت معدة لتنفيذ هذه العملية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.