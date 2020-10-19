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كُتّاب وآراء
عناصر الدرك تحجز ألف لتر من الماحيا ببني ملال
فكّكت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بني ملال، الأحد، معملا سريا لصناعة وتقطير مسكر "الماحيا" بمحاذاة دوار لقراقب بأولاد إعيش التابعة إداريا إلى إقليم بني ملال.
وذكرت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك ببني ملال تمكنت، خلال مداهمتها للمصنع السري، من إيقاف ثلاثة أشخاص وحجز ألف لتر من الماحيا المعدة للبيع، وحوالي خمسة أطنان من الشريحة المخمرة.
كما حجزت العناصر ذاتها، خلال العملية نفسها التي أشرف عليها قائد المركز، عددا من المعدات التي تستعمل في صناعة هذا المسكر؛ من ضمنها 10 قنينات غاز من الحجم الكبير وأسلاك نحاسية وبراميل بلاستيكية وحوالي 300 كيلوغرام من السنيدة ودراجة نارية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأشخاص الثلاثة الموقوفين بشبهة تسويق وترويج مسكرا الماحيا من ذوي السوابق العدلية في قضايا مختلفة ويتحدرون من حي المسيرة ببني ملال.
وقد جرى وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة لمواجهتهم بالمنسوب إليهم.