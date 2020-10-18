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كُتّاب وآراء
مختل عقليا ينهي حياة شاب في جماعة أسجن
أزهق شخص يعاني من اضطرابات عقلية، يوم الأحد، روح شاب باستعمال شاقور بدوار دار العباس في جماعة أسجن التابعة لإقليم وزان، وفق ما أوردته مصادر متطابقة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الجاني هوى بالآلة الحادة على الشاب تاركا إياه غارقا في دمائه، ليفارق الحياة لحظات بعد ذلك متأثرا بخطورة الإصابة.
وفور إخطارها، حلت عناصر الدرك الملكي بقيادة بريكشة مرفوقة بممثلين عن السلطة المحلية إلى مكان الواقعة، لإيقاف القاتل والإشراف على توجيه جثمان الهالك صوب مستودع الأموات، إلى حين نهاية التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.