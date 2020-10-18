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الرئيسية | حوادث | مختل عقليا ينهي حياة شاب في جماعة أسجن‎

مختل عقليا ينهي حياة شاب في جماعة أسجن‎

مختل عقليا ينهي حياة شاب في جماعة أسجن‎
هسبريس من وزان
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 23:41

أزهق شخص يعاني من اضطرابات عقلية، يوم الأحد، روح شاب باستعمال شاقور بدوار دار العباس في جماعة أسجن التابعة لإقليم وزان، وفق ما أوردته مصادر متطابقة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الجاني هوى بالآلة الحادة على الشاب تاركا إياه غارقا في دمائه، ليفارق الحياة لحظات بعد ذلك متأثرا بخطورة الإصابة.

وفور إخطارها، حلت عناصر الدرك الملكي بقيادة بريكشة مرفوقة بممثلين عن السلطة المحلية إلى مكان الواقعة، لإيقاف القاتل والإشراف على توجيه جثمان الهالك صوب مستودع الأموات، إلى حين نهاية التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - معتم جدا الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 00:07
المشردون والحمقى والمضطربون عقليا .. تعج بهم شوارع مددنا اينما رحلت وارتحلت ، وهؤلاء يشكلون خطرا حقيقيا على المارة صغارا وكبارا . بل يشكلون خطرا على المركبات نفسها لاننا لا ندري في اية لحظة يمكن لهذا المختل ان يكون له فعل او رد فعل عدواني ، فيضرب بغتة ضربات قاتلة او يكسر مركبتك بشكل فجائي . ومثل هذه الافعال الصادرة عن هؤلاء الافراد لا تغطيها لا تأمينات ولا عقوبات زجرية . مكناس إحدى المدن المغربية التي لوحظ مؤخرا اجتياحها وبشكل مفاجىء من لدن عدد كبير من المرضى المختلين عقليا . هل كانوا في مدن اخرى ثم تم ترحيلهم الى مكناس ؟ هل تخلت عنهم مستشفيات الامراض العقلية .. الله اعلم . المهم نحن في خطر وابناؤنا وممتلكاتنا مع هؤلاء في خطر . فهل من مسؤولين في هذا الوطن ؟
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28
2 - مواطن من المغرب الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 00:43
صاحب راية داعش وجدوه مختلا عقليا واليوم مختل عقليا يقتل شابا. فأين تلك الجمعيات التي كانت سببا في إغلاق بويا عمر والعديد من المزارات التي كانت تجمع هؤلاء. لماذا تركتهم الدولة يهيمون في الطرقات والشوارع...
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