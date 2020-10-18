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كُتّاب وآراء
صاحب راية "الله أكبر" بمدينة بلفاع مختل عقلي
أفادت مصادر هسبريس أن الشاب الذي تم إيقافه بمدشر أوخريب بالجماعة الترابية بلفاع، السبت، إثر رفعه راية بيضاء كتب عليها "الله أكبر"، كان "مختلاّ عقليا".
وفق المصادر ذاتها، فإن الشاب العاطل، البالغ من العمر 23 سنة، رفع الراية فوق عمود كهربائي ذي توتر عالٍ، بينما أكد أن الراية لم تكن لـها علاقة بالراية الشهيرة لـ"داعش"، وإنما مجرد راية بيضاء عليها عبارة "الله أكبر".
وكانت مصالح القيادة الإقليمية لمديرية مراقبة التراب الوطني باشتوكة آيت باها، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي، قد أوقفت، السبت، الشاب المذكور في دوار "أوخريب" بالجماعة الترابية بلفاع؛ وذلك إثر رفعه علم للراية وسط المدشر.
وتسبّبت الواقعة حينها في تجمهر عدد من المواطنين لمعاينتها، قبل أن تنتقل مختلف السلطات، المحلية والأمنية ومصالح مراقبة التراب الوطني، إلى مكانها، حيث تم حجز الراية المرفوعة وتوقيف المعني بالأمر.