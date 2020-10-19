24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:07
|07:32
|13:17
|16:23
|18:53
|20:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التسول في زمن كورونا
- ميكانيكي يتورط في "هتك عرض قاصر" ببلفاع
- هل تسهم منطقة "عين الشكاك" في إنقاذ الصناعة الجلدية بجهة فاس؟
- معاشات "المستشارين السابقين" تقترب من 4 مليارات في عام واحد
- "كورونا" يداهم المنطقة الإقليمية للأمن في وزان
معاشات "المستشارين السابقين" تقترب من 4 مليارات في عام واحد (5.00)
مبيعات الأسلحة تزدهر في الولايات المتحدة وسط خوف من المستقبل (5.00)
هذه مفاتيح رئيسة لتفوق "سواسَة" في كسب رزق التجارة والسياسَة (4.00)
بيضاويون يراهنون على التعايش مع فيروس "كورونا" وإلغاء "الإغلاق" (4.00)
- "ضريبة التضامن" .. اتهام حكومة العثماني باستهداف "جيوب الضعفاء" - (182)
- الرجاء يسقط أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي "عصبة الأبطال" - (143)
- هذه مفاتيح رئيسة لتفوق "سواسَة" في كسب رزق التجارة والسياسَة - (81)
- بعد قطع رأس أستاذ .. "الحركات الإسلامية المتطرفة" تقلق الفرنسيين - (75)
- هل يستغل البرلمانيون ثغرة "التصفية" لاسترداد "مساهمات المعاشات"؟ - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
كمين أمني يطيح بمروج مخدرات في مدينة مراكش
أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الأحد، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش شخصاً يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتهمة هتك عرض قاصر.
وكان الشخص المعني في حالة فرار منذ تلقت مصالح الأمن بمراكش شكاية الضحية في غضون الشهر المنصرم، إلى أن تم إيقافه إثر كمين أمني محكم، يوم الجمعة الماضي، متلبسا بحيازة قطع من مخدر "الشيرا" معدة للترويج، أقرّ بأنه ينوي ترويجها.
وأسفر التفتيش المسطري المنجز في منزل المشتبه به، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن حجز صفيحتين من المخدر نفسه لفائدة البحث.
وتم وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية، قبل عرضه على العدالة لضرورة البحث، الذي سيبقى متواصلاً في أفق الوصول إلى مزوده الرئيسي.