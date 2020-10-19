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الرئيسية | حوادث | كمين أمني يطيح بمروج مخدرات في مدينة مراكش

كمين أمني يطيح بمروج مخدرات في مدينة مراكش

كمين أمني يطيح بمروج مخدرات في مدينة مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 01:58

أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الأحد، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش شخصاً يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بتهمة هتك عرض قاصر.

وكان الشخص المعني في حالة فرار منذ تلقت مصالح الأمن بمراكش شكاية الضحية في غضون الشهر المنصرم، إلى أن تم إيقافه إثر كمين أمني محكم، يوم الجمعة الماضي، متلبسا بحيازة قطع من مخدر "الشيرا" معدة للترويج، أقرّ بأنه ينوي ترويجها.

وأسفر التفتيش المسطري المنجز في منزل المشتبه به، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن حجز صفيحتين من المخدر نفسه لفائدة البحث.

وتم وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية، قبل عرضه على العدالة لضرورة البحث، الذي سيبقى متواصلاً في أفق الوصول إلى مزوده الرئيسي.

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