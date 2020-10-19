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الرئيسية | حوادث | شرطة مراكش تفك لغز حادثة سير مميتة بالمنارة

شرطة مراكش تفك لغز حادثة سير مميتة بالمنارة

شرطة مراكش تفك لغز حادثة سير مميتة بالمنارة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 09:30

فككت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الأحد، لغز حادثة سير مميتة وقعت بحي أزلي بمقاطعة المنارة بمراكش، بعدما تمكنت من إيقاف السائق ووضعه تحت الحراسة النظرية .

وكان السائق الذي ارتكب حادثة السير، قد فر من مكان الحادث، مما جعل عناصر الشرطة القضائية تباشر بحثا قضائيا إثر إشعارها بالنازلة، معتمدة على خبرات تقنية وعلمية مكنتها من تحديد أوصاف الشاحنة.

وأسفرت التحريات الميدانية التي قامت بها عناصر الشرطة عن تحديد المكان الذي توجد به الشاحنة موضوع البحث، وكشف هوية سائقها، الذي اعترف أمام قوة الأدلة بارتكابه الحادثة المميتة ومغادرة مكان وقوعها.

وبعد اتخاذ الإجراء القانوني بخصوص الشاحنة، وضع سائقها رهن الحراسة النظرية، في أفق عرضه على النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ام عمار الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 09:35
تبارك الله على رجال الأمن، الله يعطيكم صحة. تحية كبيرة لكم على المجهودات
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