أمن مدينة مراكش يفكك عصابة لترويج المخدرات

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش شخصين عضوين بعصابة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بحي سيدي يوسف بن علي، أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات.

وجاءت هذه العملية بعدما فتحت مصالح الأمن بحثا قضائيا على خلفية معلومات دقيقة وفرتها نتائج الاستخبار الجنائي بخصوص هذه العصابة، ما مكن من إجهاض محاولة فرار اثنين من أفراد العصابة.

وبفضل الحراسة السرية التي فرضت على أفراد العصابة والكمين الأمني الذي نصب بدقة، ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبس بحيازة وترويج مخدري الكيف والشيرا، بعدما حجزت عناصر الأمن 5 باقات من مخدر الكيف وصفيحة من مخدر الشيرا معدة للبيع.

وأسفر التفتيش عن حجز 36 صفيحة إضافية من مخدر الشيرا، ومجموعة من الأسلحة البيضاء بها آثار حرق، كان يستعملها المشتبه فيهما في إعداد قطع مخدر الشيرا للترويج.

ووضع الموقوفان تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجة البحث والتقديم، فيما يبقى البحث جاريا من أجل توقيف باقي أفراد العصابة الذين تم تشخيص هوياتهم.