24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دورة تكوينية تروم الحفاظ على الأرشيف العمومي (5.00)

  2. شغيلة "سامير" تستعجل عودة إنتاج مصفاة المحمدية (5.00)

  3. شرطة فرنسا تطلق عمليات ضد متطرفين إسلاميين (5.00)

  4. رجاء أنصفوني فقط! (5.00)

  5. احتجاج مهنيي الطاكسيات (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | أمن مدينة مراكش يفكك عصابة لترويج المخدرات

أمن مدينة مراكش يفكك عصابة لترويج المخدرات

أمن مدينة مراكش يفكك عصابة لترويج المخدرات
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 01:20

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش شخصين عضوين بعصابة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بحي سيدي يوسف بن علي، أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار بالمخدرات.

وجاءت هذه العملية بعدما فتحت مصالح الأمن بحثا قضائيا على خلفية معلومات دقيقة وفرتها نتائج الاستخبار الجنائي بخصوص هذه العصابة، ما مكن من إجهاض محاولة فرار اثنين من أفراد العصابة.

وبفضل الحراسة السرية التي فرضت على أفراد العصابة والكمين الأمني الذي نصب بدقة، ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبس بحيازة وترويج مخدري الكيف والشيرا، بعدما حجزت عناصر الأمن 5 باقات من مخدر الكيف وصفيحة من مخدر الشيرا معدة للبيع.

وأسفر التفتيش عن حجز 36 صفيحة إضافية من مخدر الشيرا، ومجموعة من الأسلحة البيضاء بها آثار حرق، كان يستعملها المشتبه فيهما في إعداد قطع مخدر الشيرا للترويج.

ووضع الموقوفان تحت تدبير الحراسة النظرية لحاجة البحث والتقديم، فيما يبقى البحث جاريا من أجل توقيف باقي أفراد العصابة الذين تم تشخيص هوياتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.