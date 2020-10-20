مصالح درك زاوية الشيخ تفك لغز اختفاء قاصرتين

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ بإقليم بني ملال من فك لغز اختفاء فتاتين قاصرتين، الأولى تبلغ 16 سنة والثانية 10 سنوات، في ظروف غامضة منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الدرك الملكي بزاوية الشيخ توصلت بإشعار يوم الخميس حول اختفاء فتاتين قاصرتين يوم الأربعاء في ظروف غامضة، ما استنفر أجهزتها التي كثفت من تحرياتها وتوسيع نطاق البحث بُغية الكشف عن ملابسات الموضوع.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد تعميق البحث والاعتماد على أجهزة متطورة لقيادة الدرك الملكي، جرى تحديد مكان القاصرتين بنواحي مراكش ومتابعة تحركاتهما إلى أن تمّ إيقافهما فور عودتهما إلى مقر سكناهما بمدينة زاوية الشيخ.

وأفضى التحقيق مع القاصرتين إلى إيقاف عشريني يُشتبه في أنه كان على علاقة غير شرعية مع الفتاة القاصر البالغة من العمر حوالي 16 سنة.

وجرى إحالة المشتبه فيه على أنظار محكمة الاستئناف ببني ملال، بتعليمات من النيابة العامة، بشبهة هتك عرض قاصر والتغرير بها.