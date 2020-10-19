فيروس كورونا ينهي حياة الشيخ أفيلال بتطوان

أيوب صدور من تطوان

رحل عن دنيا الناس الشيخ العلامة العياشي أفيلال، عضو المجلس العلمي المحلي بالمضيق أحد أعضاء فيدرالية الجمعيات الراعية لمرضى القصور الكلوي بجهة الشمال، عن سنّ ناهز 81 سنة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وسط المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان.

ونعى عبد الحي بعنمار، رئيس جمعية زينب لمساعدة مرضى القصور الكلوي عضو فيدرالية الجمعيات الراعية لمرضى القصور الكلوي، الراحل في اتصال بهسبريس، بالقول: "انتقل المرحوم إلى رحمة الله تعالى، بعد صراع مع المرض"، مذكّرا بكونه ابن "عائلة مغربية عريقة وأحد رموز العمل الخيري والجمعوي بالمغرب".

وأضاف المتحدث أن الراحل من مواليد 1939، اشتهر بالعلم والمعرفة والزهد، مشيرا إلى تدرجه ضمن مجال التعليم، وارتباط اسمه بالوعظ والإرشاد والمجال الديني والتعليم العتيق.

ويعد الشيخ العلامة الراحل العياشي أفيلال أحد أعلام مدينة تطوان، تقلد قيد حياته إدارة مدرسة الإمام مالك للتعليم العتيق بتطوان، وعضوية المجلس العلمي المحلي بالمضيق، كما اقترن اسمه بخطب صلاة الجمعة. وخلفت وفاته حزنا وأسى كبيرين لدى أفراد عائلته ومعارفه.