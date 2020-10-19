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كُتّاب وآراء
فيروس كورونا ينهي حياة الشيخ أفيلال بتطوان
رحل عن دنيا الناس الشيخ العلامة العياشي أفيلال، عضو المجلس العلمي المحلي بالمضيق أحد أعضاء فيدرالية الجمعيات الراعية لمرضى القصور الكلوي بجهة الشمال، عن سنّ ناهز 81 سنة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وسط المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان.
ونعى عبد الحي بعنمار، رئيس جمعية زينب لمساعدة مرضى القصور الكلوي عضو فيدرالية الجمعيات الراعية لمرضى القصور الكلوي، الراحل في اتصال بهسبريس، بالقول: "انتقل المرحوم إلى رحمة الله تعالى، بعد صراع مع المرض"، مذكّرا بكونه ابن "عائلة مغربية عريقة وأحد رموز العمل الخيري والجمعوي بالمغرب".
وأضاف المتحدث أن الراحل من مواليد 1939، اشتهر بالعلم والمعرفة والزهد، مشيرا إلى تدرجه ضمن مجال التعليم، وارتباط اسمه بالوعظ والإرشاد والمجال الديني والتعليم العتيق.
ويعد الشيخ العلامة الراحل العياشي أفيلال أحد أعلام مدينة تطوان، تقلد قيد حياته إدارة مدرسة الإمام مالك للتعليم العتيق بتطوان، وعضوية المجلس العلمي المحلي بالمضيق، كما اقترن اسمه بخطب صلاة الجمعة. وخلفت وفاته حزنا وأسى كبيرين لدى أفراد عائلته ومعارفه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
اللهم ارحمه واغفر له وارزقه الجنة وارزق أهله الصبر والسلوان.
نسأل الله ان يتقبل ماكان يقوم به في الدعوة وان يتقبلها صدقة جارية
وفي الحديث الصحيح: ( إذا كان الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ) فالمولى يتودد إلى عباده،معنى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه فاللهم ارحمه واجعل الجنة مثواه آمين
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
و لكن حبدا لو تبقاو نصرحو بجميع اسماء ضحايا الفيروس
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر والسلوان.
إنه والله من خيرة الناس وأطيبهم وأكثرهم حبا لفعل الخير.
وإني هنا أشهد أمام الله إنه كان قيد حياته كذلك
وأنا على يقين أن غالبية سكان المنطقة برمتها (حتى من خارج تطوان المدينة) يشهدون له بذلك لأن اسمه وصيته ذات في كل أرجاء المنطقة وكان محل ثقة الجميع
فاللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة