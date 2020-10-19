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الرئيسية | حوادث | فيروس كورونا ينهي حياة الشيخ أفيلال بتطوان

فيروس كورونا ينهي حياة الشيخ أفيلال بتطوان

فيروس كورونا ينهي حياة الشيخ أفيلال بتطوان
أيوب صدور من تطوان
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:15

رحل عن دنيا الناس الشيخ العلامة العياشي أفيلال، عضو المجلس العلمي المحلي بالمضيق أحد أعضاء فيدرالية الجمعيات الراعية لمرضى القصور الكلوي بجهة الشمال، عن سنّ ناهز 81 سنة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وسط المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان.

ونعى عبد الحي بعنمار، رئيس جمعية زينب لمساعدة مرضى القصور الكلوي عضو فيدرالية الجمعيات الراعية لمرضى القصور الكلوي، الراحل في اتصال بهسبريس، بالقول: "انتقل المرحوم إلى رحمة الله تعالى، بعد صراع مع المرض"، مذكّرا بكونه ابن "عائلة مغربية عريقة وأحد رموز العمل الخيري والجمعوي بالمغرب".

وأضاف المتحدث أن الراحل من مواليد 1939، اشتهر بالعلم والمعرفة والزهد، مشيرا إلى تدرجه ضمن مجال التعليم، وارتباط اسمه بالوعظ والإرشاد والمجال الديني والتعليم العتيق.

ويعد الشيخ العلامة الراحل العياشي أفيلال أحد أعلام مدينة تطوان، تقلد قيد حياته إدارة مدرسة الإمام مالك للتعليم العتيق بتطوان، وعضوية المجلس العلمي المحلي بالمضيق، كما اقترن اسمه بخطب صلاة الجمعة. وخلفت وفاته حزنا وأسى كبيرين لدى أفراد عائلته ومعارفه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - واحد من الناس الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:25
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك اللهم ثبته عند السؤال اللهم ارزق ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون
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85
2 - دار الفناء الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:27
رحمه ألله وغفر له واسكنه فسيح جناته.
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61
3 - عمر المغربي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:28
رحمه الله رحمة واسعة وغفر له مغفرة شاملة وألهم ذويه الصبر والسلوان استوفى أجله فأجاب أمر ربه إنا لله وإنا إليه راجعون
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58
4 - بن محمد الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:29
رحمه الله واسكنه فسيح جناته انا لله وإنا اليه راجعون
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29
5 - Hassani الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:33
إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم ارحمه واغفر له وارزقه الجنة وارزق أهله الصبر والسلوان.
نسأل الله ان يتقبل ماكان يقوم به في الدعوة وان يتقبلها صدقة جارية
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29
6 - حريو الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:33
تعددت الأسباب والموت واحد، كما قال سبحانه في سورة الرحمن(: كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ[الرحمن(26)(27)]؟
وفي الحديث الصحيح: ( إذا كان الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فينادي فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ) فالمولى يتودد إلى عباده،معنى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه فاللهم ارحمه واجعل الجنة مثواه آمين
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7 - محمد بن احمد الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:35
انا لله وان اليه راجعون. اللهم غفر له
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16
8 - Abdou RABAT far الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:36
رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون. كم نحن بحاجة لهؤلاء الرجال طيبي الدكر والمجلس.
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9 - غاعرفي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:38
اللهم ارحمه و اسكنه فسيح جناتك
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10 - Atif Atif الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:42
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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11
11 - stakourt الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:43
رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ورزق أهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
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12 - مغربية تحب بلدها الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:43
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم الفقيد واسكنه الجنة ، وصبر ذويه اللهم ارفع عنا هذا الوباء المفزع الذي خطف الكثير من عبادك
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13 - ماجد واويزغت الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:43
اللهم ارحمه واغفر له و اجعل مثواه الجنة
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7
14 - Kary zenovia الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:43
تعازينا الحارة للأسرة الكريمة الله يرحمها ويوسع عليه أبواب الجنة
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9
15 - FENANE الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:45
كل نفس ذائقه الموت «إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم جدد عليه الرحمات واجعله من عبادك الصالحين المتقين في جنات النعيم.وألهم أهله وذويه و أقربائه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل وأنتم السابقون ونحن لكم اللاحقون.
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16 - abdou الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:45
الله يرحمه و يغفر له يارب واجعل له خلفا و اخلافا من بعد من العلماء التقاة الصالحين انا لله وانا اليه راجعون و اللهم صبر اهله و ارزقنا توبة نصوحا قبل الممات .
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17 - وردة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:57
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله و اسكنه فسيح جناته و رزق اهله الصبر والسلوان
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18 - ott الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 18:57
رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون رجل طيب الذكر و علامة وإمام حينا كان كثير الصدقات و العمل الإحساني فاللهم ارحمه
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19 - hassan الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:14
رحمه الله نعمة الشيخ كان في مدينة تطوان و خطبه سنفتقدها
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20 - بوعزة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:15
انا لله وانا اليه راجعون.
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
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21 - كريم الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:24
الله إرحموا ويجعل مثواه الجنة ..
و لكن حبدا لو تبقاو نصرحو بجميع اسماء ضحايا الفيروس
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22 - عابر سبيل الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 19:24
إنا لله وإنا إليه راجعون.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر والسلوان.
إنه والله من خيرة الناس وأطيبهم وأكثرهم حبا لفعل الخير.
وإني هنا أشهد أمام الله إنه كان قيد حياته كذلك
وأنا على يقين أن غالبية سكان المنطقة برمتها (حتى من خارج تطوان المدينة) يشهدون له بذلك لأن اسمه وصيته ذات في كل أرجاء المنطقة وكان محل ثقة الجميع
فاللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة
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