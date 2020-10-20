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كُتّاب وآراء
حجز حوالي طن من "اللحوم الفاسدة" في طنجة
حجزت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين، 980 كيلوغراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك والمتأتية من عمليات الذبيحة السرية.
ووفق بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت به هسبريس، فإن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية، "أسفرت عن توقيف سائق دراجة ثلاثية العجلات، من ذوي السوابق القضائية ومتشبع بالفكر المتطرف".
وأضاف البلاغ ذاته أنه "تم ضبطه في حالة تلبس بتوزيع لحوم حمراء وبيضاء ونقانق الدجاج على بعض البائعين المتجولين للأكلات الخفيفة، وذلك في ظروف مضرة بالصحة العامة".
وأوضح المصدر نفسه أن إجراءات الحجز والتحري جرت بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الصحي البلدي، "وذلك بغرض إخضاع اللحوم المحجوزة للخبرات اللازمة".
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه اللحوم، وكذا شروط تخزينها ومدى إضرارها بالصحة العامة.