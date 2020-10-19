24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دورة تكوينية تروم الحفاظ على الأرشيف العمومي (5.00)

  2. شغيلة "سامير" تستعجل عودة إنتاج مصفاة المحمدية (5.00)

  3. شرطة فرنسا تطلق عمليات ضد متطرفين إسلاميين (5.00)

  4. المغرب في حرب أكتوبر (5.00)

  5. الهدّاف المغربي يوسف العربي يحطم "رقما صامدا" منذ نصف قرن (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | مصرع عاملين في انهيار قناة للصرف الصحي

مصرع عاملين في انهيار قناة للصرف الصحي

مصرع عاملين في انهيار قناة للصرف الصحي
رشيد الكويرتي من فاس (صور: سعد القادري)
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:20

لقي عاملان مصرعهما، يوم الإثنين، في حادث انهيار قناة للصرف الصحي أثناء قيام إحدى المقاولات بالحفر لربط شقق سكنية كائنة بدوار اولاد حمو التابع لمركز جماعة اولاد الطيب، ضواحي فاس، بقناة رئيسية لمياه الصرف الصحي.

وكشفت مصادر هسبريس أن انهيار القناة المذكورة، التي يبلغ عمقها حوالي 3 أمتار، نجم عن انفجار في القناة الرئيسية لمياه الصرف الصحي وتسرب مياهها بقوة نحو القناة التي هي قيد الإنشاء، ما أدى إلى ردمها فوق العاملين المذكورين.

وبينما تمكنت عناصر الوقاية المدنية من انتشال إحدى الجثتين فترة قصيرة بعد وصولها إلى مكان الحادث، تطلب العثور على الجثة الثانية وانتشالها من قعر القناة نحو 3 ساعات من الحفر.

هذا، وتم نقل جثتي الهالكين نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، لإخضاعهما للتشريح الطبي، كما فتحت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي لاولاد الطيب تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.