مصرع عاملين في انهيار قناة للصرف الصحي

رشيد الكويرتي من فاس (صور: سعد القادري)

لقي عاملان مصرعهما، يوم الإثنين، في حادث انهيار قناة للصرف الصحي أثناء قيام إحدى المقاولات بالحفر لربط شقق سكنية كائنة بدوار اولاد حمو التابع لمركز جماعة اولاد الطيب، ضواحي فاس، بقناة رئيسية لمياه الصرف الصحي.

وكشفت مصادر هسبريس أن انهيار القناة المذكورة، التي يبلغ عمقها حوالي 3 أمتار، نجم عن انفجار في القناة الرئيسية لمياه الصرف الصحي وتسرب مياهها بقوة نحو القناة التي هي قيد الإنشاء، ما أدى إلى ردمها فوق العاملين المذكورين.

وبينما تمكنت عناصر الوقاية المدنية من انتشال إحدى الجثتين فترة قصيرة بعد وصولها إلى مكان الحادث، تطلب العثور على الجثة الثانية وانتشالها من قعر القناة نحو 3 ساعات من الحفر.

هذا، وتم نقل جثتي الهالكين نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس، لإخضاعهما للتشريح الطبي، كما فتحت مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي لاولاد الطيب تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.