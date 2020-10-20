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الرئيسية | حوادث | إيقاف شخص يكشف عن "أطنان كيف" في وزان

إيقاف شخص يكشف عن "أطنان كيف" في وزان

إيقاف شخص يكشف عن "أطنان كيف" في وزان
هسبريس من وزان
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 03:13

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة وزان، الإثنين، شخصا من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 27 سنة، على النيابة العامة المختصة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق إفادة مصدر أمني فقد جرى توقيف المشتبه فيه بالطريق الرابطة بين مدينتي وزان وشفشاون وهو متلبس بحيازة 540 غراما من مسحوق مخدر "الكيف"، مشيرا إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة في القضية أسفرت عن تحديد مكان إخفاء شحنة من المخدرات بالمنطقة القروية "الواديين" التي تبعد بحوالي 22 كيلومترا عن المدينة.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي داخل ضيعة فلاحية بالمنطقة القروية "الواديين"، أسفرت عن حجز أربعة أطنان و500 كيلوغرام من سنابل مخدر "الكيف".

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي؛ وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح الإثنين بتهمة الحيازة والاتجار بالمخدرات.

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