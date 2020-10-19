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الرئيسية | حوادث | ‪الدرك يحقق في وفاة شاب وسط ضيعة فلاحية‬

‪الدرك يحقق في وفاة شاب وسط ضيعة فلاحية‬

‪الدرك يحقق في وفاة شاب وسط ضيعة فلاحية‬
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 23:33

فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها، تحقيقا في ظروف وملابسات وفاة عامل فلاحي، يبلغ عمره 19 سنة؛ وذلك وسط ضيعة فلاحية في دوار "أوخريب".

ووفق شهود عيان فقد كان المفارق للحياة، الذي يتحدر من منطقة "السوابم"، بجماعة آيت اعميرة، يعاني قبل نحو أسبوع من حمى شديدة، قبل أن يتم العثور عليه جثة هامدة وسط الضيعة التي كان يشتغل بها قيد حياته.

وبأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، جرى توجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، من أجل إخضاعها للتشريح وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

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