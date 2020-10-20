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الرئيسية | حوادث | الأمن يحبط عملية تهريب دولي للمخدرات بكلميم

الأمن يحبط عملية تهريب دولي للمخدرات بكلميم

الأمن يحبط عملية تهريب دولي للمخدرات بكلميم
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 16:30

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الثلاثاء، من إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طن و603 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، بمنطقة تقع بالجماعة القروية "أسرير" التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن مدينة كلميم، أسفرت عن حجز شحنة من المخدرات مكونة من 57 رزمة من مخدر الشيرا، وبندقية صيد تقليدية، وسيارة رباعية الدفع، ودراجة نارية، علاوة على سلاح أبيض عبارة عن سيف، وهاتفين نقالين.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط هذه الكمية من المخدرات مدفونة بمنطقة صحراوية بالقرب من خيمة غير مأهولة، موردة أن الأبحاث والتحريات الميدانية متواصلة لتوقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في نشاط الشبكة الإجرامية المتورطة في هذه العملية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه القضية تندرج في إطار المجهودات المكثفة والمشتركة بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة جميع الأنشطة الإجرامية، وتحديدا الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

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