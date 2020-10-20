توقيف قاصرين للسرقة والتهديد بالسلاح الأبيض

هسبريس من طنجة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، مساء الاثنين، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، تفاعلا مع شكاية مواطنين.

ووفق إفادة مصدر أمني لهسبريس، فإن مصالح أمن بني مكادة تفاعلت بشكل جدي وسريع مع شكايات مواطنين تتعلق بتعرضهم للسرقة بواسطة السلاح الأبيض من طرف قاصرين على متن دراجتين ناريتين.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأمنية للشرطة القضائية لبني مكادة المتخذة في هذا الموضوع، ومراجعة كاميرات المراقبة، "مكنت من التعرف على هوية المشتبه فيهما (19 و20 سنة) وتوقيفهما بمنزلهما بحي طنجة البالية".

وأوضح أنه جرى حجز الدراجتين الناريتين المستعملتين في العمليات الإجرامية، كما تم حجز سلاح أبيض يستعمل في التهديد والسرقة.

وتم وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بعد أن تعرف أحد الضحايا بالايجاب على الفاعلين، في انتظار تقدم باقي المشتكين لتأكيد شكاياتهم وإجراء محاضر للتعرف على المشتبه فيهما.