الرياح تؤدي إلى انهيار جزئي لمنزلين بالبيضاء

هسبريس من الرباط

تعرض منزلان بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، إلى انهيار جزئي إثر الرياح القوية التي هبت عشية اليوم نفسه، دون أن يخلف ذلك أية إصابات بشرية.

وأفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا بأن المنزلين معاً كانا مصنفين ضمن البنايات الآيلة للسقوط وموضوع قرار بالهدم.

وقد انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية إلى عين المكان قصد اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، فور إشعارها بالحادث.

كما تم إخلاء خمسة من بين الأسر القاطنة بالمبنيين بصفة نهائية، وثلاثة أسر بصفة مؤقتة، إضافة إلى إخلاء عدد من المنازل المجاورة.