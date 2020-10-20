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الرئيسية | حوادث | الرياح تؤدي إلى انهيار جزئي لمنزلين بالبيضاء

الرياح تؤدي إلى انهيار جزئي لمنزلين بالبيضاء

الرياح تؤدي إلى انهيار جزئي لمنزلين بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 20:15

تعرض منزلان بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، إلى انهيار جزئي إثر الرياح القوية التي هبت عشية اليوم نفسه، دون أن يخلف ذلك أية إصابات بشرية.

وأفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا بأن المنزلين معاً كانا مصنفين ضمن البنايات الآيلة للسقوط وموضوع قرار بالهدم.

وقد انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية إلى عين المكان قصد اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، فور إشعارها بالحادث.

كما تم إخلاء خمسة من بين الأسر القاطنة بالمبنيين بصفة نهائية، وثلاثة أسر بصفة مؤقتة، إضافة إلى إخلاء عدد من المنازل المجاورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - يوسف الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 20:29
شويا ديال الريح خرب منازل، كون تضرب المغرب شي اعصار بحال ديال امريكا الله يحفظ، ماتبق حتى ياجورة واقفة.
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13
2 - Qarfaoui Genova الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 20:38
للأسف وسط العاصمة الإقتصادية للمملكة لازالت هناك دور آيلة للسقوط تسكنها أسر في غياب تام للمسؤولين ِِ حياة الناس في خطر و الدليل أمامكم دون محاسبة .
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10
3 - مواطن الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 20:55
"الريح اللي جات تدينا"، مثل مغربي أصيل. كترة الهم كضحك.
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