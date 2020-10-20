"الفيروس" يُغيب مسؤولا كبيرا في وزارة الداخلية

هسبريس من الرباط

توفي محمد يسف، كاتب عام رئيس قسم بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن سن يناهز 46 سنة، بعد مضاعفات إصابته بمرض "كوفيد-19".

وعرف عن الراحل الذي يعد من خيرة ما أنجبت وزارة الداخلية، وفقا لشهادات زملائه في العمل، بنبل أخلاقه وتواضعه الكبير وتفانيه في العمل، حيث كان يحظى بحب وتقدير كافة زملائه ومرؤوسيه.

وقد خيم الحزن والأسى على معارف وزملاء المسؤول المذكور.