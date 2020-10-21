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الرئيسية | حوادث | الدرك يفكّ لغز سرقة دراجات نارية نواحي اشتوكة

الدرك يفكّ لغز سرقة دراجات نارية نواحي اشتوكة

الدرك يفكّ لغز سرقة دراجات نارية نواحي اشتوكة
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 00:30

أفلحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي للدرك ببلفاع، نواحي اشتوكة آيت باها، في فكّ لغز تفاقم عمليات سرقة الدراجات النارية في الآونة الأخيرة بالمنطقة، التي كانت موضوع شكايات عديدة تقاطرت على المركز ذاته.

ومكنت الأبحاث المكثفة التي باشرتها عناصر الدرك الملكي ببلفاع من تحديد هوية الواقف وراء تلك العمليات الإجرامية، إذ نُصب له كمين أسقطه متلبسا، مساء الثلاثاء، وذلك بأحد الدواوير في جماعة "آيت ميلك".

وأسفرت عملية تفتيش لمحل سكنى الموقوف عن حجز عدة دراجات نارية، كشفت الأبحاث أنها مسروقة، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وفي تدخل أمني استباقي، حجزت مصالح درك بلفاع دراجة نارية وكمية مهمة من أوراق القنب الهندي (الكيف) بمركز بلفاع، بعد مطاردة مروج محتمل، تمكّن من الفرار إلى وجهة مجهولة، ليتم تحديد هويته، وإصدار مذكرة بحث وطنية في حقه.

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