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الرئيسية | حوادث | عناصر الأمن تفشل عملية تهريب مخدرات بأكادير

عناصر الأمن تفشل عملية تهريب مخدرات بأكادير

عناصر الأمن تفشل عملية تهريب مخدرات بأكادير
هسبريس من الرباط
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:02

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير من توقيف مشتبه في تورطه ضمن عملية تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أنه جرى تنسيق هذه العملية ميدانيا مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، حيث جرى توقيف المشتبه فيه البالغ 46 سنة على متن سيارة نفعية على مستوى منطقة "أمسكرود" الواقعة بالطريق السيار على بعد 48 كيلومترا شمال مدينة أكادير.

عملية التفتيش التي أنجزت داخل المركبة، يقول البلاغ، مكنت من حجز 32 رزمة من المخدرات بلغ وزنها الإجمالي 880 كيلوغراما من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى حجز هواتف نقالة وسلاح أبيض عبارة عن منجل وصفائح ترقيم مزورة.

وقد تمّ الاحتفاظ بالمشتبه فيه، حسب البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع المتورطين المفترضين في هذه القضية.

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1 - ABOUYOUSRA الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 12:29
ياريث هاذ المجهود المبدول من طرف أجهزة الأمن لمحاربة تهريب المخدرات والاتجار فيها، يوازيه نفس المجهود للقضاء على ظاهرة السرقة واستعمال العنف المنتشرة بعدد كبير من الأحياء والشوارع
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