ضبط مشتبه في انتمائه إلى شبكة إجرام بمدينة فاس‎

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس تمكنت، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، كشفت من خلاله أنه جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 53 سنة، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بالطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي فاس وتازة، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة إلى المنطقة القروية "راس تبودة".

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بداخل السيارة على 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 500 كيلوغرام، علاوة على حجز هاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.