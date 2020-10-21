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كُتّاب وآراء
استئنافية وجدة تؤيد سجن "راقي بركان" 10 أعوام
أيدت محكمة الاستئناف بوجدة الحكم الابتدائي في حق "راقي بركان"، بالسجن عشر سنوات نافذة، بعد أن أدين من أجل استغلال النساء بعد استدراجهن لممارسة الجنس بدعوى الرقية الشرعية.
وتوبع المتهم بصك لتهام يتضمن "الاتجار في البشر في حق أشخاص في وضعية صعبة لأسباب وأمراض نفسية وتحت التهديد بالتشهير بهم والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف والنصب والاحتيال".
وأيدت المحكمة ذاتها الحكم الصادر في حق شقيقي إحدى ضحايا الراقي، التي فجّرت القضية عبر شريط فيديو، بسنتين حبسا نافذتين لكل واحد منهما، على خلفية متابعتهما بالعنف وعدم التبليغ عن جريمة.
وكانت مدينة بركان قد اهتزت، قبل أشهر، على وقع فضائح جنسية للمتهم، بعدما انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وخلّفت ردود أفعال غاضبة في وسط الرأي العام البركاني والوطني.