محاولة هتك عرض معاق تقود خمسينيا إلى القضاء

هسبريس من طنجة

أحالت الدائرة الأولى للشرطة بمنطقة أمن طنجة المدينة على النيابة العامة المختصة، الثلاثاء، شخصا على مشارف عقده الخامس للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة هتك العرض باستعمال العنف والسكر العلني البين.

ووفق إفادة مصدر أمني لهسبريس، فإن المشتبه فيه البالغ من العمر 47 سنة، الذي كان في حالة سكر متقدمة، ضبط متلبسا بمحاولة هتك عرض شخص في وضعية إعاقة، باستعمال العنف، مضيفا أنه "تمت محاصرته من طرف بعض المواطنين، قبل أن توقفه دورية للشرطة كانت تتواجد بالقرب من عين المكان".

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة.