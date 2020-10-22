24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3513:1716:2018:4920:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الدار البيضاء ترفض التغطية على "عجز الترامواي" (5.00)

  2. إحالة 56 ألف موظف على التقاعد في 5 سنوات (5.00)

  3. زيادة 1500 منصب تسائل جدية الحكومة لإصلاح منظومة الصحة (5.00)

  4. "إنوي" تعرض برنامجا لتشجيع المقاولات الصاعدة (5.00)

  5. سابقة مغربية .. الفردوس يقرب الأمازيغية من عمل أكاديمية المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | محاولة هتك عرض معاق تقود خمسينيا إلى القضاء

محاولة هتك عرض معاق تقود خمسينيا إلى القضاء

محاولة هتك عرض معاق تقود خمسينيا إلى القضاء
هسبريس من طنجة
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 00:13

أحالت الدائرة الأولى للشرطة بمنطقة أمن طنجة المدينة على النيابة العامة المختصة، الثلاثاء، شخصا على مشارف عقده الخامس للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة هتك العرض باستعمال العنف والسكر العلني البين.

ووفق إفادة مصدر أمني لهسبريس، فإن المشتبه فيه البالغ من العمر 47 سنة، الذي كان في حالة سكر متقدمة، ضبط متلبسا بمحاولة هتك عرض شخص في وضعية إعاقة، باستعمال العنف، مضيفا أنه "تمت محاصرته من طرف بعض المواطنين، قبل أن توقفه دورية للشرطة كانت تتواجد بالقرب من عين المكان".

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.