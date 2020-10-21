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الرئيسية | حوادث | حادثة سير بمدينة شيشاوة تودي بحياة ستيني

حادثة سير بمدينة شيشاوة تودي بحياة ستيني

حادثة سير بمدينة شيشاوة تودي بحياة ستيني
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 20:10

لفظ شخص كان يقود دراجة نارية أنفاسه الأخيرة، يوم الأربعاء، في حادثة سير وقعت بمدينة شيشاوة بجهة مراكش أسفي.

وكان الهالك، في عقده السادس، يقود دراجته النارية قبل أن تدهسه شاحنة وسط المدينة، ويفارق الحياة متأثرا بجروحه البليغة على مستوى الرأس.

وبعد نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي محمد السادس بشيشاوة، فتحت عناصر فرقة السير والجولان تحقيقا قضائيا لتحديد المسؤوليات القانونية لأطراف هذا الحادث المروري.

وبأمر من النيابة العامة، وضعت عناصر الأمن سائق الشاحنة رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 21:03
تعددت الأسباب والموت واحد إن لله وإن إليه راجعون فاللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه واجعل الجنة مثواه آمين
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