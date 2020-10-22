24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:09
|07:35
|13:17
|16:20
|18:49
|20:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الدار البيضاء ترفض التغطية على "عجز الترامواي"
- علماء يحذرون الحكومات من ارتياب الناس إزاء "لقاحات كورونا"
- مراكز جهوية لتحاقن الدم تواجه نقصا فادحا في أعداد المتبرعين
- وفيات جائحة كورونا تفجع أسرة الطب .. الحزن يلفّ "الوزرة البيضاء"
- إحالة 56 ألف موظف على التقاعد في 5 سنوات
زيادة 1500 منصب تسائل جدية الحكومة لإصلاح منظومة الصحة (5.00)
سابقة مغربية .. الفردوس يقرب الأمازيغية من عمل أكاديمية المملكة (5.00)
- "ميليشيات البوليساريو" تتحدى تحذيرات غوتيريس وتغلق معبر الكركرات - (115)
- خبير عسكري يستبعد اقتناء جيش المغرب مقاتلات "إف-35" الشبحية - (71)
- البوليساريو تخطط لتكرار سيناريو مخيم "إكديم إيزيك" في الكركرات - (63)
- وفيات جائحة كورونا تفجع أسرة الطب .. الحزن يلفّ "الوزرة البيضاء" - (53)
- مهنيون يتوقعون تزايد نزوح التلاميذ من التعليم الخاص إلى العمومي - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرك يوقف مشتبها في جريمة قتل ضواحي مراكش
أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بجماعة سعادة التابعة لإقليم مراكش، الأربعاء، شخصا يشتبه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها شخص في عقده الثالث.
العملية التي تمت بتنسيق مع عناصر المركز الترابي بالسويهلة جاءت إثر توصل مصالح الدرك الملكي بإخبارية تفيد بوقوع جريمة قتل بدوار سي عبد السلام، بتراب جماعة سعادة بإقليم مراكش.
وجاءت هذه الجريمة بعدما دخل شخصان كانا في جلسة خمرية في خلاف، فوجه الجاني الذي يبلغ من العمر حوالي 34 عاما طعنة بسكين إلى الهالك، الذي ينحدر من منطقة المحاميد، فأرداه قتيلا ثم لاذ بالفرار.
وإثر ذلك أطلقت عناصر الدرك حملة تمشيط بحثا عن المتهم، الذي يشتبه في كونه وراء الجريمة التي اهتزّ لها دوار عبد السلام، ما مكنها من تحديد مكان اختبائه وتوقيفه.
ووضع المعني رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث الأولي، قبل تقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.