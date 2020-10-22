الدرك يوقف مشتبها في جريمة قتل ضواحي مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بجماعة سعادة التابعة لإقليم مراكش، الأربعاء، شخصا يشتبه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها شخص في عقده الثالث.

العملية التي تمت بتنسيق مع عناصر المركز الترابي بالسويهلة جاءت إثر توصل مصالح الدرك الملكي بإخبارية تفيد بوقوع جريمة قتل بدوار سي عبد السلام، بتراب جماعة سعادة بإقليم مراكش.

وجاءت هذه الجريمة بعدما دخل شخصان كانا في جلسة خمرية في خلاف، فوجه الجاني الذي يبلغ من العمر حوالي 34 عاما طعنة بسكين إلى الهالك، الذي ينحدر من منطقة المحاميد، فأرداه قتيلا ثم لاذ بالفرار.

وإثر ذلك أطلقت عناصر الدرك حملة تمشيط بحثا عن المتهم، الذي يشتبه في كونه وراء الجريمة التي اهتزّ لها دوار عبد السلام، ما مكنها من تحديد مكان اختبائه وتوقيفه.

ووضع المعني رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث الأولي، قبل تقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.