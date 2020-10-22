24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3513:1716:2018:4920:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الدار البيضاء ترفض التغطية على "عجز الترامواي" (5.00)

  2. إحالة 56 ألف موظف على التقاعد في 5 سنوات (5.00)

  3. زيادة 1500 منصب تسائل جدية الحكومة لإصلاح منظومة الصحة (5.00)

  4. "إنوي" تعرض برنامجا لتشجيع المقاولات الصاعدة (5.00)

  5. سابقة مغربية .. الفردوس يقرب الأمازيغية من عمل أكاديمية المملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | الدرك يوقف مشتبها في جريمة قتل ضواحي مراكش

الدرك يوقف مشتبها في جريمة قتل ضواحي مراكش

الدرك يوقف مشتبها في جريمة قتل ضواحي مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 06:22

أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بجماعة سعادة التابعة لإقليم مراكش، الأربعاء، شخصا يشتبه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها شخص في عقده الثالث.

العملية التي تمت بتنسيق مع عناصر المركز الترابي بالسويهلة جاءت إثر توصل مصالح الدرك الملكي بإخبارية تفيد بوقوع جريمة قتل بدوار سي عبد السلام، بتراب جماعة سعادة بإقليم مراكش.

وجاءت هذه الجريمة بعدما دخل شخصان كانا في جلسة خمرية في خلاف، فوجه الجاني الذي يبلغ من العمر حوالي 34 عاما طعنة بسكين إلى الهالك، الذي ينحدر من منطقة المحاميد، فأرداه قتيلا ثم لاذ بالفرار.

وإثر ذلك أطلقت عناصر الدرك حملة تمشيط بحثا عن المتهم، الذي يشتبه في كونه وراء الجريمة التي اهتزّ لها دوار عبد السلام، ما مكنها من تحديد مكان اختبائه وتوقيفه.

ووضع المعني رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث الأولي، قبل تقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.