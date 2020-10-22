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الرئيسية | حوادث | شبهة الابتزاز وراء توقيف شرطيين بالعاصمة الرباط‎

شبهة الابتزاز وراء توقيف شرطيين بالعاصمة الرباط‎

شبهة الابتزاز وراء توقيف شرطيين بالعاصمة الرباط‎
هسبريس من الرباط
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 13:10

باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط التحقيق مع شرطيين، برتبة مقدم شرطة يعملان بفرقة الدراجات الهوائية بالرباط؛ للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن الدائرة الأولى للشرطة بولاية أمن الرباط كانت قد توصلت بشكاية من سائق سيارة يتهم فيها الشرطيين بتعريضه للابتزاز في مبلغ مالي بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.

وأضاف البلاغ: "وهي الشكاية التي فتحت بشأنها مصالح الأمن الوطني بحثا دقيقا مكن من توقيف الشرطيين متلبسين بحيازة جزء من المبلغ المالي الذي يشتبه في كونه من متحصلات هذه الأفعال الإجرامية".

وقد جرى إيداع الشرطيين معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت بدورها قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين الموقوفين، في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى تحديد التدابير الإدارية اللازمة في حقهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الحسين الخميس 22 أكتوبر 2020 - 13:20
والغريب في الأمر في المغرب ان رجال الشرطة حين يقبض عليهم وهم في حالة ابتزاز الناس او الرشوة او الشطط في إستعمال السلطة.
لا يقدمون إلى المحاكمة بل كل ما في الأمر انهم يقدمون إلى اللجنة التأديبية فقط ويرجعون إلى عملهم مرة أخرى.
اما الدول الكبرى لكل من يخالف القانون وخيانة الامانة يقدم إلى المحاكمة.ومن تم الطرد من عمله ليكون عبرة للآخرين.
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4
2 - lar الخميس 22 أكتوبر 2020 - 13:30
رشوة في دم لن تزول ابدا في المغرب وحتى شعب يساهم فيها عند اختراق القانون ما يلزمهم دفع رشوة
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29
3 - موغرابي الخميس 22 أكتوبر 2020 - 13:38
هنآك مثل مغربي معروف يقول((لا ديدي لا حب لملوك)) لهما بخدمتهم لهما بوجهم نقي المهم الله يعفو علينا و عليهم.
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7
4 - مغربي الخميس 22 أكتوبر 2020 - 13:49
الى صاحب التعليق 1
يبدو انك تتكلف في فراغ وعن جهل
غالبية القضايا المرتبطة برشوة الشرطة والدرك تنتهي في المحاكم والسجن والطرد من العمل. تم ان المقال جاء فيه : ''وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت بدورها قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين الموقوفين، في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى تحديد التدابير الإدارية اللازمة في حقهما''.
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29
5 - مغربي ولحن الخميس 22 أكتوبر 2020 - 14:18
كثيييييييييرا ما يقال والسكوت احسن
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2
6 - عبدو الخميس 22 أكتوبر 2020 - 14:22
مهما زادوهم فالراتب الا ان اللهطة و عدم القناعة تجعل بعضهم يغوص فالرشوة والابتزاز .بحضهم يترك الفوضى بالشارع وينزوي في ركن فانتظار من يخترق القانون ليبتزه دون تقييد المخالفات
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1
7 - حنظلة الخميس 22 أكتوبر 2020 - 14:25
السنة الماضية ام توقيفي من طرف شرطي وشرطية بيلا لارتكابي مخالفة وام تقييدها واديت الواجب الا أنني لا اراها لما اذخل الى تطبيق المخالفات.
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-1
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