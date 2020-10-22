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كُتّاب وآراء
شبهة الابتزاز وراء توقيف شرطيين بالعاصمة الرباط
باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط التحقيق مع شرطيين، برتبة مقدم شرطة يعملان بفرقة الدراجات الهوائية بالرباط؛ للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن الدائرة الأولى للشرطة بولاية أمن الرباط كانت قد توصلت بشكاية من سائق سيارة يتهم فيها الشرطيين بتعريضه للابتزاز في مبلغ مالي بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وأضاف البلاغ: "وهي الشكاية التي فتحت بشأنها مصالح الأمن الوطني بحثا دقيقا مكن من توقيف الشرطيين متلبسين بحيازة جزء من المبلغ المالي الذي يشتبه في كونه من متحصلات هذه الأفعال الإجرامية".
وقد جرى إيداع الشرطيين معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت بدورها قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين الموقوفين، في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى تحديد التدابير الإدارية اللازمة في حقهما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
لا يقدمون إلى المحاكمة بل كل ما في الأمر انهم يقدمون إلى اللجنة التأديبية فقط ويرجعون إلى عملهم مرة أخرى.
اما الدول الكبرى لكل من يخالف القانون وخيانة الامانة يقدم إلى المحاكمة.ومن تم الطرد من عمله ليكون عبرة للآخرين.
يبدو انك تتكلف في فراغ وعن جهل
غالبية القضايا المرتبطة برشوة الشرطة والدرك تنتهي في المحاكم والسجن والطرد من العمل. تم ان المقال جاء فيه : ''وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت بدورها قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين الموقوفين، في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى تحديد التدابير الإدارية اللازمة في حقهما''.