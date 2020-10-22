الدرك يضبط مختطف الطفل الحسين ناحية تارودانت

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي ببيوكرى، اليوم الخميس، من توقيف مشتبه في تورطه في اختطاف الطفل الحسين، البالغ 4 سنوات من العمر، والذي تقطن أسرته بدوار آيت حمّو التابع للجماعة الترابية واد الصفا نواحي اشتوكة آيت باها.

مصادر هسبريس أوردت أن العناصر الدركية وضعت كمينا محكما للمشتبه فيه الذي طَالَبَ أسرة الطفل المختطف بفدية مقابل تحريره، حيث جرى إيقافه بأحد المنازل ضواحي مدينة تارودانت.

واقعة اختفاء الطفل الحسين عجّلت، ليلة السبت ـ الأحد، بحضور القائد الجهوي للدرك الملكي والقائد الإقليمي والسلطة الإقليمية إلى عين المكان، فضلا عن استقبال الدوار سالف الذكر لتعزيزات أمنية مكثفة، والاستعانة بالكلاب البوليسية المدرّبة وطائرة "الدرون"، إلى جانب معدات الوقاية المدنية، على أمل العثور على الطفل المختفي.

وقد جرى، وفق المصادر ذاتها، وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قبل عرضه على أنظارها.