السرقة وإضرام النار يجران شخصا إلى القضاء

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت مصالح المنطقة الأمنية المحاميد بولاية مراكش على الوكيل العام للملك، صباح الخميس، شخصا من أجل السرقة الموصوفة وجناية الإضرام العمدي للنار.

وأوقفت عناصر الدائرة الثانية عشرة بالمدينة الحمراء المشتبه فيه على إثر شكاية في السرقة بالتسلق تحت جنح الظلام من داخل مؤسسة تعليمية بحي المحاميد، ففتحت بحثا قضائياً مكن من تشخيص هويته، ليقرّ خلال البحث الأولي بالمنسوب إليه والشخص الذي اشترى منه الأشياء المسروق ليتم إيقافه هو الآخر واسترجاع المسروق.

وبعد إخضاع الشخص المعني للبحث والتحقق من تطابق أوصاف الموقوف مع الأوصاف الواردة في قضايا جارية لدى الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة المحاميد، اعترف بتورطه في سرقة بالكسر من داخل محل تجاري وسرقة دراجة نارية وارتكابه لجناية الإضرام العمدي للنار.