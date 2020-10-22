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الرئيسية | حوادث | "الشيرا" توقع شخصين في قبضة أمن مطار طنجة

"الشيرا" توقع شخصين في قبضة أمن مطار طنجة

"الشيرا" توقع شخصين في قبضة أمن مطار طنجة
هسبريس من طنجة
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 19:05

تمكّنت مصالح أمن مفوضية الشرطة بمطار طنجة الدولي، الأربعاء، من توقيف شخصين، من أجل تورّطهما في حيازة مخدر "الشيرا".

وأفاد بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت به هسبريس، بأن مصالح أمن مطار طنجة الدولي "اشتبهت في مسافرين مغربيين مقيمين بإسبانيا (40 و38 سنة) كانت حالة الاضطراب بادية عليهما"، مضيفا أنه "تم إخضاعهما لتفتيش دقيق عبر اختبار الكشف عن المخدرات".

ووفق البلاغ ذاته، فقد تبيّن أن المسافريْن المعنييْن "يحملان كمية مهمة من مخدر الشيرا، عبارة عن كبسولات في أحشائهما"، مشيرا إلى أنهما "خضعا للرعاية الطبية الضرورية، إلى حين استخراج كمية المخدرات التي لديهما"، موضحا أنها وصلت إلى "كيلوغرام واحد و700 غرام، كانا ينويان نقلها لبيعها بإسبانيا".

وقد أحيل الموقوفان، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، قصد استكمال الأبحاث معهما؛ للكشف عن باقي المتورطين في هذه القضية.

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