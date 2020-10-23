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الرئيسية | حوادث | ترويج "ماء الحياة" يعرض فتاة على محكمة بني ملال

ترويج "ماء الحياة" يعرض فتاة على محكمة بني ملال

ترويج "ماء الحياة" يعرض فتاة على محكمة بني ملال
حميد رزقي من بني ملال
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 05:30

أحالت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي جابر بإقليم بني ملال، الخميس، عشرينية على أنظار العدالة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، بشبهة الفساد والمساعدة في ترويج مسكر الماحيا.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مصالح الدرك الملكي بسيدي جابر تمكنت، بتنسيق مع القيادة الإقليمية، من إلقاء القبض على الفتاة المذكورة، البالغة من العمر حوالي 22 سنة والمنحدرة من نواحي خنيفرة، بدوار بوحجر بجماعة وقيادة سيدي جابر، بشبهة مساعدة متهم رئيسي في صناعة وترويج مسكر الماحيا.

وأضافت المصادر ذاتها أن العملية أفضت إلى حجز حوالي طن من الشريحة المخمرة وكمية مهمة من مسكر الماحيا قابلة للبيع، فضلا عن معدات عديدة كانت تستعمل لترويج هذا المسكر بالمنطقة؛ من ضمنها دراجتان ناريتان.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية، التي أشرف عليها قائد المركز، تندرج في إطار الحملات التمشيطية التي تقوم بها مصالح الدرك بمركز سيدي جابر، تفعيلا لإستراتيجية القيادة الإقليمية والجهوية في محاربة مختلف الظواهر التي تتسبب في وقوع الجريمة.

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